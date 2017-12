Deppovou jedinou záchranou je Vanessa Paradisová

2. mar 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 2. marca (SITA) - Dlhoročná priateľka herca Johnnyho Deppa je podľa jeho vlastných slov jediným dôvodom, prečo je ešte stále normálny. Hviezda z filmu Piráti karibiku, ktorý sa v minulosti dostal do povedomia aj vďaka užívaniu drog a nadmernému pitiu alkoholu povedal, že Vanessa Paradisová je jediná osoba, schopná pomôcť mu v ťažkých stavoch depresie. "Stalo sa mi už veľa krát, že som balansoval na hranici absolútnej šialenosti," dodal Depp, ktorý sa v minulosti stretával s modelkou Kate Mossovou. Momentálne žije v južnom Francúzsku so svojou partnerkou a ich spoločnými deťmi, päťročnou Lily-Rose Melody a dvojročným Jackom, no keďže chce, aby dcéra chodila do americkej školy, zvažuje aj sťahovanie do Spojených štátov.