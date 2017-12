AC/DC prináša na trh dvoj-DVD

Sydney 2. marca (TASR) - Radosť urobí svojim fanúšikom austrálska legendárna hardrocková formácia AC/DC, ktorá prinesie koncom marca na trh dvoj-DVD.

2. mar 2005 o 14:00 TASR

Nosič vyjde vo vydavateľstve Sony BMG pod názvom Family Jewels. Prvý disk bude ponúkať zostrih koncertov a televíznych vystúpení zo skoršieho obdobia, ešte so spevákom Bonom Scottom, ktorý neskôr zomrel. Na druhom sa nachádzajú výlučne videoklipy s frontmanom Brianom Johnsonom so songami ako Hells Bells a Are You Ready. Dvojdisk je prierezom celej kariéry úspešnej hudobnej skupiny do roku 1991. Raritou na ňom bude coververzia Baby Please Don't Go z roku 1975, alebo bonusová verzia Sin City z televízneho vystúpenia z roku 1978.