Edwyn Collins musel podstúpiť operáciu mozgu

2. mar 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 2. marca (SITA) - Spevák Edwyn Collins musel podstúpiť akútnu operáciu mozgu potom, čo koncom minulého mesiaca začal krvácať do mozgu. Manželka 45-ročného škótskeho hudobníka Grace Maxwellová uviedla, že bývalý frontman skupiny Orange Juice sa zotavuje a má sa tak dobre, ako všetci dúfali. Pokým sa jeho stav nestabilizuje, musí ostať v londýnskej nemocnici. Collinsov najväčší hit so skupinou Orange Juice bol v roku 1983 Rip It Up. Skladba sa dokonca v britskej hitparáde umiestnila na treťom mieste. Ako sólový spevák prežíval tiež v roku 1995 úspech zo pesničkou A Girl Like You.

To, že sa necíti dobre, po prvý krát prezradil 18. februára vo vysielaní rádia BBC. "Odrazu som dostal závrat. Izba sa začala krútiť a začal som zvracať," uviedol v tom čase Collins. Domnieval sa však, že táto nevoľnosť je spôsobená asi otravou jedlom a do dvoch dní bude v pohode.