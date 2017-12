Opera Carmen sa vracia na dosky košického Štátneho divadla

2. mar 2005 o 17:01 TASR

Košice 2. marca (TASR) - Taliansky tenorista z Národného divadla v Miláne Giovanni Ribichesu sa spolu s Michalom Lehotským a Jaroslavom Dvorským predstaví v alternáciách titulnej úlohy Dona Josého najnovšieho naštudovania opery Carmen Georgesa Bizeta v košickom Štátnom divadle.

Vrcholné dielo operného romantizmu podľa rovnomennej poviedky Prospera Mérimée uvedie košická operná scéna vo francúzštine v premiére 4. marca. Na jej dosky sa vracia už po šiesty raz a diváci dostanú príležitosť konfrontovať ju s rovnomenným baletným predstavením. Postavu Carmen stvárnila sólistka pražskej Štátnej opery Andrea Kalivodová v alternácii s Gabrielou Hübnerovou a Vierou Kállayovou.

"Opera Carmen je náročná predovšetkým vnútorným charakterom ženskej predstaviteľky, ktorá chce vládnuť nad mužmi, ale na druhej strane je to žena prežívajúca všetky city," uviedol dnes na tlačovej konferencii šéf košickej opery Karol Kevický. Podľa neho nové košické naštudovanie je charakteristické predovšetkým tradicionalizmom, či už sa to týka scény, kostýmov, choreografie, ale aj hudobného naštudovania. "Rozhodli sme sa pre prepracovanú verziu so spievanými recitatívmi. Verím, že spevácke výkony protagonistov sú zárukou kvalitného predstavenia a budúcich početných repríz," dodal.

Režisérka Blažena Hončarivová sa podľa vlastných slov usilovala o Carmen ako ženu túžiacu po slobode, ktorá sa nezastaví pred ničím.

Pod najnovšiu inscenáciu Carmen sa v hudobnom naštudovaní podpísal Igor Dohovič, podľa ktorého znesie predstavenie aj náročné medzinárodné kritériá. Tvorivý tím dopĺňa scénický výtvarník Jaroslav Valek, kostýmová výtvarníčka Jana Hurtigová a choreografka Boba Brellová. S inscenáciou sa opera ŠD Košice predstaví aj na medzinárodnom opernom festivale 1. - 2. júla v maďarskej Šoproni.

Nesmrteľná operná hrdinka, vášnivá, neskrotná a po slobode túžiaca Carmen žije na svetových operných javiskách už 130 rokov. Premiéru mala 3. marca 1875 v parížskej Komickej opere.