Roots Manuva nadchýna masy a možno vydá aj slovenský remix

3. mar 2005 o 9:00 Oliver Rehák

Rodney Smith alias Roots Manuva. FOTO - BIG DADA



Nový míľnik britskej urban music, najlepší rapper v krajine alebo náš žolík na najväčšie americké tromfy. To je len niekoľko z množstva chválospevov, ktorými pri jeho tvorbe nešetrí anglická tlač. Tridsiatnik Roots Manuva alias Rodney Smith však na scéne nie je žiadnym nováčikom. Prečo odrazu toľký záujem?

Je iný. Nielen preto, že trpí zriedkavou poruchou, vďaka ktorej zvuky vidí vo farbách. Osobitý hlas využíva na rap i na spev, veľmi muzikálne mixuje rôzne štýly, jeho piesne hýria chytľavými melódiami. Rodičia pochádzajú z Jamajky, on už vyrastal v uliciach južného Londýna, kde v šestnástich začal s rapom.

Za skvelý debutový album Brand New Second Hand, ktorý vydal pred šiestimi rokmi, získal cenu MOBO, druhá nahrávka Run Come Save Me bola nominovaná na prestížnu Mercury Music Prize. To už, samozrejme, nemohlo uniknúť lovcom talentov z veľkých firiem, on však stále zostáva verný malej značke Big Dada, kde dostal prvú veľkú šancu. Po kompilácii starších nevydaných skladieb Roots Manuva prichádza so štvrtým albumom Awfully Deep (Big Dada/ Wegart). Opäť si ho vyprodukoval sám a naplnil pestrou muzikou.

"Teraz sa cítim oveľa viac uvoľnený. Som ako pianista v reštaurácii, ktorý má rád svoj nástroj a hrá si na ňom svoju hudbu. Bez ohľadu na to, či návštevníci počúvajú, alebo nie," vyhlásil a v rozhovore pre časopis Q k tomu dodal: "Keď som robil predchádzajúce albumy, bolo toho tak veľa, proti čomu malo zmysel bojovať zvukmi. Dnes je bizarnosť a čudnosť normálna."

Po týchto slovách už neprekvapuje, že Manuva v štrnástich nových skladbách veselo kombinuje prvky reggae, dub music, hiphopu, electra, grime, funky či dokonca dancehallu. To všetko s prepracovanou štruktúrou a zvukom. Rovnako ako žánre a štýly, majstrovsky dokáže pomocou svojho laptopu a hlasu striedať aj atmosféru svojich pesničiek - od tanečnosti cez lyrickú melanchóliu až po mrazivý apel.

"Rodney je génius v rozprávaní príbehov a je totálny originál," vystrúhal mu už dávnejšie poklonu nik iný ako slávny Daddy G z Massive Attack. Pre väčšinu Manuvových textov je spoločná téma vášnivého boja proti nespravodlivosti a vnútorným pokušeniam. Istou novinkou na Awfully Deep sú lyrické "rodinné" motívy, čo zrejme súvisí s narodením jeho syna. Na druhej strane je fakt, že mnohé narážky jeho hovorovej londýnskej angličtiny si mimo Británie asi príliš veľa ľudí nevychutná.

Čo však však môže byť zaujímavé špeciálne pre nás, je verejná súťaž o najlepší remix, ktorú Roots Manuva pred časom vyhlásil prostredníctvom svojej webovej stránky. Medzi vyše štyristo novými verziami skladby Witness (One Hope) sa totiž nestratil príspevok mladého Viktora Tverdochlibova, ktorý žije neďaleko Trnavy a vystupuje pod pseudonymom Karaoke Tundra.

Jeho experimentálna nahrávka s názvom Gipsy wedding rmx postúpila do druhého kola medzi 23 najlepších a aj keby nakoniec celú súťaž nevyhrala, ide o obrovský úspech.