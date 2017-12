Tanec bez hraníc v podaní 100 mladých interpretov v Aréne

BRATISLAVA 3. marca (SITA) - Hudobno-tanečnú šou Tanec bez hraníc s viac než 100 mladými účinkujúcimi v choreografii Jitky Nagyovej a Milana Kereša uvedú v sobotu 5. marca v bratislavskom divadle Aréna.

3. mar 2005 o 8:09 SITA

V predstavení, ktoré malo premiéru koncom minulého roka, vystupujú interpreti z Tanečného štúdia Jumbo spolu s bývalou detskou hviezdou Martinom Madejom a tanečnými skupinami Step a Abadá Capoeira Bratislava.

V predstavení sa diváci prenesú okrem iného do New York 30-tych rokov 20. storočia, kde súperia znepriatelené gangy, ale aj do sveta science-fiction, kde boj dobra a zla ukončí až príchod "vyvoleného".

Agentúru SITA informovala Jana Demková z Omnimedie.