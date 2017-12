E. McGregora sklamalo, že nebude pracovať s H. Berryovou

3. mar 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 3. marca (SITA) - Herca Ewana McGregora sklamalo, že nebude spolupracovať s herečkou Halle Berryovou. McGregor bol nadšený, že môže nahovoriť postavu Rodneyho Copperbottoma vo filme Roboti, pretože Rodneyho lásku Cappy, mala nahovoriť Halle Berryová. V prvý deň práce na filme ju však nestretol a navyše sa dozvedel, že herečka bude nahrávať svoje repliky v iný deň ako on, informoval server Femalefirst.co.uk. "Potešil by som sa, ak by sme niekoľko dní mohli naše repliky spolu nacvičovať," povedal sklamaný Ewan.