Votrelec v Galérii Jána Koniarka v Trnave

3. mar 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 3. marca (SITA) - Diela umelcov zo šiestich krajín Európy predstavuje Galéria Jána Koniarka v Trnave na výstave Fremdkoerper / Votrelec, ktorá je oddnes sprístupnená vo výstavných priestoroch Synagógy - Centra súčasného umenia na Halenárskej 2. Ako pre agentúru SITA povedal spolukurátor výstavy Vladimír Beskid, ide o projekt emigrantov z východnej a strednej Európy žijúcich v Nemecku. Názov a zameranie výstavy sa pohráva s myšlienkou "votrelectva", teda cudzieho telesa v istom kultúrnom prostredí, kde sa musí etablovať. Výstava je postavená na komunikácii a konfrontácii kultúr, identít a na rozličných umeleckých pohľadoch v stredoeurópskom priestore. Využíva najrozličnejšie žánre od klasickej maľby cez fotografie po videoart.

Svoje skúsenosti s integrovaním sa aj odcudzením prostredníctvom tvorby predstavujú Jovan Balov, Pavel Forman, Mindaugas Gapsevicius, Geomatic, Martin Juef, Zorka Lednárová, Dorte Meyer, Roman Minaev a Vladimir Sitnikov. Putujú po krajinách pôvodu, kde vždy k sebe priberú ďalších "votrelcov", ktorými sú domáci kurátori a umelci. Na Slovensku sa skupina rozšírila o kurátora Vladimíra Beskida a tri umelecké subjekty - Mr. Bra (Marek Kvetan a Richard Fajnor), Kunst-fu (Gabika a Erik Binderovci) a Aneta Mona Chisa. Projekt predstavili prvý raz minulý rok v máji v Moskve, putoval do litovského Vilniusu, do českej metropoly a do 13. apríla si ho možno pozrieť v Trnave. Potom sa práce presťahujú do macedónskeho Skopje a napokon projekt vyvrcholí v berlínskom Künstler Haus Bethanien, kde bude prezentovaná aj tvorba všetkých umelcov z lokálnych scén. Za koncepciou výstavy stoja Roman Minaev a Zorka Lednárová.