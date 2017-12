Moby pripravil pre fanúšikov nový hudobný formát

3. mar 2005 o 18:13 TASR

Londýn 3. marca (TASR) - Kráľ elektronického popu Moby je nevyčerpateľnou studnicou nápadov. Spolu so singlom Lift Me Up predstaví tento 39-ročný Newyorčan nový hudobný formát, na vývoji ktorého sa spolupodieľal.

Podľa internetovej verzie časopisu New Musical Express formát menom di umožní fanúšikom ľubovoľne upravovať a mixovať pôvodné skladby. Na maxisingli Lift Me Up sa na účel remixovania nachádza niekoľko hudobných stôp. Nanovo zmixovaná pesnička sa dá uložiť vo formáte mp3.

"Každý, kto má rád hudbu, si uvedomí prednosti formátu di. Je jednoduchý, interaktívny a oplatí sa ho mať. So singlom Lift Me Up som mal veľa nápadov. Fanúšikovia si z neho teraz môžu urobiť vlastný mix," cituje Mobyho, občianskym menom Richarda Melvilla Halla, New Musical Express.