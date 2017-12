S Kylie Minogue by chcelo cestovať najviac mužov

BRATISLAVA 3. marca (SITA) - Kylie Minogue je najpopulárnejšou pasažierkou, vedľa ktorej by chceli sedieť muži počas letu. V prieskume istej britskej leteckej spoločnosti, ktorý mal odhaliť ideálneho ...

3. mar 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 3. marca (SITA) - Kylie Minogue je najpopulárnejšou pasažierkou, vedľa ktorej by chceli sedieť muži počas letu. V prieskume istej britskej leteckej spoločnosti, ktorý mal odhaliť ideálneho spoločníka počas letu, speváčka obsadila najvyššie miesto v rebríčku žien. Na druhom mieste sa umiestnila speváčka Rachel Stevensová a treťou v poradí je herečka Angelina Jolieová. Na ďalších miestach skončili Cameron Diazová, Beyonce a modelka Jordan. Medzi mužmi bodoval najviac George Clooney. Predbehol tak Robbieho Williamsa a Brada Pitta. Štvrtým je Will Smith pred hercom Jude Lawom a Davidom Beckhamom. Najromantickejšími destináciami sú podľa pasažierov Paríž, Rím, New York a Barbados.

Do prieskumu sa zapojilo takmer 2 000 ľudí rôznych vekových kategórií. Letecká spoločnosť sa na základe tohto hlasovania rozhodla sponzorovať populárnu speváčku počas jej koncertného turné s názvom

“Show Girl Tour”, ktoré sa začína tento mesiac. Sprevádzať túto medzinárodne uznávanú a oceňovanú speváčku bude do 23 rôznych miest po celom svete počas jej trojmesačného turné. Kylie začína svoju koncertnú šnúru v Škótsku a turné zakončí v rodnej Austrálii. Najbližšie ku Slovensku bude Kylie 30. marca, keď bude koncertovať vo Viedni. Agentúru SITA o tom informovala Jana Rajcová PR Manager spoločnosti CD Ogilvy & Mather.