SuperStar: Mikla s Bezdedom budú spievať duet Ó maňo

4. mar 2005 o 9:39 TASR

Bratislava 3. marca (TASR) - V niektorých prípadoch viac ako originálne spevácke dvojice prinesie v piatok 11. marca súťaž Slovensko hľadá SuperStar s podtitulom duety.

V podaní šiestich finalistov zaznie celkovo 9 skladieb. Každý súťažiaci sa teda na pódiu objaví trikrát, vždy s iným speváckym partnerom. Zdenka Predná a Katka Koščová si v tento večer zanôtia skladbu Say Say Say od Paula McCartneyho a Michaela Jacksona. Miro Jaroš s Robom Miklom prídu zase s duetom Senza Una Donna, ktorý v origináli spievajú Zucchero a Paul Young. Tomáš Bezdeda si s Martinou Šindlerovou strihne duet Stumblin in od Chrisa Normana a Suzi Quatro. Miro Jaroš a Katka Koščová si vybrali skladbu Oh me Oh my, ktorá je známa v podaní Mira Žbirku a Jany Kirschner. Zdenka Predná a Tomáš Bezdeda budú spievať V slepých uličkách od Mira Žbirku a Mariky Gombitovej a aktuálny úspešný duet Pár dní od Desmodu a Zuzany Smatanovej budú diváci počuť v podaní Roba Miklu a Martiny Šindlerovej. S tou si potom ďalšiu skladbu - The Shoop Shoop Song od Cher - "strihne" Katka Koščová. Miro Jaroš a Zdenka Predná prídu 11. marca na javisko s duetom 7 Seconds od Youssou NďDour a Neneh Cherry. Vyvrcholením večera a pravdepodobne aj zaujímavou perličkou bude duet Ó maňo v podaní Tomáša Bezdedu a Roba Miklu, ktorý zaznie ako posledný v poradí.