Predaj DVD sa u nás skoro zdvojnásobil

Film Pán prsteňov: Návrat kráľa, ktorý vlani získal 11 Oskarov, bol v minulom roku v prepise na DVD najpredávanejším titulom na česko-slovenskom trhu.

4. mar 2005 o 8:40

ČTK/AP

Predaj DVD nosičov s filmami a hudbou sa vlani na Slovensku zvýšil o 93 percent na takmer 352,5-tisíca diskov. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol Juraj Redeky z časopisu PC_Space. "Percentuálny nárast predaja zodpovedá trendom, ktoré sú viditeľné aj v iných európskych štátoch," povedal. "Inde sú však objemy predaja oveľa vyššie," dodal. Na relatívne nízkom počte predaných DVD nosičov na Slovensku sa podľa neho podpísala horšia ekonomická situácia, slabá ponuka v obchodnej sieti, slabá informovanosť, ale aj vysoká miera pirátstva.Situácia je podľa Redekyho oveľa lepšia napríklad v Českej republike, kde sa vlani v obchodoch a do videopožičovní predalo vyše 1,8 milióna DVD. Navyše si záujemcovia o domáce kino kúpili 816-tisíc DVD, ktoré boli prílohou špecializovaných časopisov. "Znamená to, že viac ako polovica českých rodín si zakúpila DVD s nahratým filmom, alebo hudbou," upozornil Redeky. Celkové tržby za DVD nosiče v Česku a na Slovensku podľa jeho informácií dosiahli v prepočte vyše 900 miliónov slovenských korún. Medziročne to bolo o tretinu viac. Distribútori vlani uviedli na trh spolu 956 nových titulov na DVD, čo predstavuje približne tretinové zvýšenie oproti roku 2003.



Najpredávanejším titulom na DVD bol vlani podľa spoločných česko-slovenských štatistík film Pán prsteňov: Návrat kráľa s vyše 69-tisícmi predanými nosičmi. Rok predtým dominovala druhá časť trilógie, Pán prsteňov: Dve veže, ktorá dosiahla zatiaľ neprekonaný rekord vyše 90-tisíc predaných nosičov. Celkový predaj sfilmovanej Tolkienovej trojdielnej ságy dosiahol 218-tisíc nosičov.



Napriek značnému nárastu odbytu DVD si stále vysoký podiel predaja udržuje klasická videokazeta formátu VHS. V Českej republike a na Slovensku sa ich predalo spolu viac ako dva milióny, čo znamená asi sedempercentný medziročný nárast. Zatiaľ čo v roku 2003 bol pomer predaných DVD a VHS 39:61 v prospech videokaziet, v roku 2004 sa trend obrátil a prvý raz dominovali DVD nosiče v pomere 52:48. (čtk)





Najpredávanejšie DVD v roku 2004 titul počet

Pán prsteňov: Návrat kráľa 218-tisíc

Harry Potter a väzeň z Azkabanu 57-tisíc



Shrek 2 42-tisíc

Údaje sú za spoločný česko-slovenský trh.