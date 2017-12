Praha

DIVADLÁ

4. mar 2005 o 0:00

V Divadle na Fidlovačce sa 8. marca o pol ôsmej večer hrá predstavenie Poprask na lagúne. Autorom hry je Carlo Goldoni, v hlavných úlohách sa predstavia na Slovensku málo známe herečky Petra Vojáčková a Martina Spurná. Hra je o živote obyčajných ľudí a komédiou o morálke úprimných ľudských charakterov. Keďže sa opiera o živé každodenné situácie, divák v nej nájde aj analógiu s dnešným svetom.

Lístky sa predávajú v pokladni divadla (tel. č.: 241 404 040) za 250 českých korún. Divadlo na Fidlovačce nájdete na Křemyslovej 265. Dopravným spojením je metro C, električky č. 7, 18, 24. (saš)

FOTO - HTTP://BRDS.WZ.CZ/PLAY

Moravská cimbalovka v Švandovom



ČINOHERNÝ KLUB

4. 3. Dámský krejčí o 19.30

5. 3. Impresário ze Smyrny o 19.30, 16.00

7. 3. Návrat do pouště o 19.30

8. 3. Osiřelý západ o 19.30

9. 3. Jak se bavil pan Sloane o 19.30

10. 3. Dámský krejčí o 19.30

DIVADLO NA FIDLOVAČCE

4. 3. Divotvorný hrnec o 19.30

5. 3. Habaďůra o 19.30

6. 3. Šumař na střeše o 15.00

7. 3. Blboun o 19.30

8. 3. Poprask na laguně o 19.30

9. 3. Sladké tajemství o 19.30

11. 3. Julie, ty jsi kouzelná! o 19.30

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

4. 3. Ivanov o 19.00

5. 3. Gazdina roba o 19.00

7. 3. Z cizoty o 19.00

DIVADLO SEMAFOR

4. 3. Sex + sex = 12 o 19.30

10. 3. Včera večer poštou ranní o 19.30

LATERNA MAGIKA

4. a 5. 3. Odysseus o 20.00

7. - 9. 3. Odysseus o 20.00

10. a 11. 3. Kouzelný cirkus o 20.00

NÁRODNÉ DIVADLO

4. a 5. 3. Labutí jezero o 19.00

8. 3. Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové o 19.00

10. 3. Coriolanus o 20.00

11. 3. Giselle o 19.00

MÚZEÁ A VÝSTAVY

ATELIÉR JOSEFA SUDKA (Újezd 30 Praha 1)

Barbora Přidalová: Hubári (do 3. 4. 2005)

GALÉRIA HL. MESTA BÍLKOVA VILA (Mickiewiczova 1 Praha 1)

Stála expozícia: Ateliér Františka Bílka;

(do 30. 4. 2005)

NÁRODNÁ GALÉRIA KLÁŠTOR SV. JIŘÍ NA PRAŽSKOM HRADE (Jiřské nám. 33 Praha 1)

Stále expozície: Umenie manierizmu a baroka v Čechách + 17. a 18. storočia v Čechách;

Petr Brandl: Maliar pozemských nerestí (do 24. 4. 2005)

NÁRODNÉ MÚZEUM (Václavské nám. 68 Praha 1)

Výlet do treťohôr (do 31. 3. 2005); Otakar Ševčík a česká husľová škola (do 27. 2. 2005)

Futbal 1934 - 2004, 70 rokov od rímskeho finále (marec 2005)

NÁPRSTKOVO MÚZEUM (Betlémské nám. 1 Praha 1)

Abúsír: Tajomstvo púšte a pyramíd (do 6. 3. 2005)

KONCERTY

AGHARTA JAZZ CENTRUM

4. 3. Syndicate o 21.00

5. a 6. 3. Roman Pokorný Trio o 21.00

7. 3. Najponk Trio o 21.00

8. 3. Limited Edition o 21.00

9. 3. Aleš Duša Quartet o 21.00

10. 3. Hot Line o 21.00

11. 3. Gera Band o 21.00

MALOSTRANSKÁ BESEDA

4. 3. Krausberry o 20.30

5. 3. Šavle meče o 20.30

6. 3. Marshband, Wigvam o 20.30

7. 3. Blues session + Njorek o 20.30

8. 3. Ruchadze Band o 20.30

9. 3. Reliéf o 20.30

10. 3. Bůhví o 20.30

11. 3. Pepa Pilař a Classic Rock & Roll Band o 20.30

PALÁC AKROPOLIS

4. 3. UDG o 19.30

6. 3. Fanfare Ciocarlia o 19.00

10. 3. Nierika + Here o 19.30

MÔŽETE SA TEŠIŤ

LUCERNA - VEĽKÁ SÁLA

14. 3. MIG 21 o 20.00

22. 3. Omara Portuondo o 20.00

25. 3. Svatební šaty 2005 o 18.30

28. 3. Einsturzende Neubauten o 21.00

4. 4. Medzinárodný víkend žien - Cesaria Evora, Věra Bílá o 20.00

8. 4. Aneta Langerová - Aneta Tour 2005 o 19.00

22. 5. PJ2005 - Ondřej Havelka & Melody Makers o 20.00

T-MOBILE ARENA

20. 4. Seal o 20.00

5. 5. Mark Knopfler o 20.00

28. 5. Iron Maiden o 20.00

7. 6. Audioslave o 20.00 (jv)

Goldoniho hra o ľudskom osude

Švandovo divadlo hostí 7. marca známy cimbalový súbor Hradišťan. Koncert, ktorý sa začne o 20. hodine, predstaví typickú moravskú hudbu. Hradišťan, ktorý patrí medzi najstaršie moravské súbory, vystupuje so svojou zhudobnenou ľudovou poéziou často aj v zahraničí.

Lístky stoja 320 českých korún, predávajú sa v Ticketpro a v pokladni divadla, ktoré sa nachádza na Štefánikovej 57. Dopravíte sa sem električkami č. 6, 12,20 a autobusom č. 176. (saš)

FOTO - WWW.FOLKTIME.CZ

Rumunský temperament sa predstaví v pestrých kostýmochFanfare Ciocarlia je názov koncertu pôvodnej rumunskej hudby, ktorý sa uskutoční 6. marca o siedmej večer v Paláci Akropolis. Umelecký súbor rumunsko-moldavského pôvodu sa zaraďuje medzi najtemperamentnejšie rómske skupiny. Jeho vystúpenia v pestrých kostýmoch, ktoré sú vraj veľmi živelné a dynamické, sa tiež spájajú s predstavovaním rómskej kultúry.

Lístky zoženiete v pokladni Akropolisu za 350 a 360 českých korún, v Ticketpro s desaťpercentnou zľavou. Akropolis sa nachádza na Kubelíkovej 27, kam sa dopravíte metrom B. (saš)

FOTO - WWW.EYEFORTALENT.COM