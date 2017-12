Budapešť

DIVADLÁ

4. mar 2005 o 0:00

Kunsthalle zastrešuje súčasné umenie

Budapeštianska umelecká sieň, všeobecne známa pod menom Kunsthalle, patrí k najväčším kultúrnym projektom v krajine. Často ju nazývajú stánkom súčasného umenia.

Po renovácii v roku 1996 sa stala mekkou súčasného maďarského umenia. Návštevníkov zaujme svojím polkruhovým apsidom, skulptúrnou halou a priestrannými výstavnými sieňami.

Budova sídlila pôvodne na Andrászyho ulici, pre nedostatok miesta ju presídlili na Dózsa György út 37, (Hósök teré). Sieň je otvorená od utorka do nedele v čase od 10. do 18. hodiny. Viac informácií získate na tel. č.: 36 32 671. (saš)



BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ (BUDAPEŠTIANSKA OPERETA)

4. 3. Rómeó és Júlia o 19.00

5. a 6. 3. Rómeó és Júlia o 15.00 a 19.00

LÉZERSZÍNHÁZ (LASEROVÉ DIVADLO)

4. 3. Bolero o 19.30

5. 3. Vangelis o 19.30

7. 3. Queen o 19.30

8. 3. Mike Oldfield o 19.30

9. 3. Bolero o 19.30

10. 3. Enigma o 19.30

NEMZETI SZÍNHÁZ (NÁRODNÉ DIVADLO)

4. 3. Sárga liliom o 18.00

5. 3. Revans o 15.00 a 19.00

6. 3. Györgyike, drága gyermek o 19.00

7. a 9. 3. Richárd III. o 19.00

8. a 10. 3. Czillei és a Hunyadiak o 19.00

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ (MAĎARSKÁ ŠTÁTNA OPERA)

4. a 5. 3. Coppélia o 19.00

8. a 10. 3. Mayerling o 19.00

9. 3. Don Giovanni o 19.00

NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ (NÁRODNÉ TANEČNÉ DIVADLO)

4. 3. Carmen o 19.00

5. 3. Csárdás! - a kelet tangója o 19.00

6. 3. Ezeregyév o 19.00

9. a 10. 3. Létramesék o 15.00

MÚZEÁ A GALÉRIE

IPARMÜVÉSZETI MUZEUM - ÜllŚi út 33-37

Škandinávsky design (do 6. 3. 2005)

SÍR - ÉLET - KÉP (Hrob, život, obraz), kórejské náhrobné obrazy zo IV. storočia (do 28. 2. 2005)

Kozma Lajos (do 27. 3. 2005)

KASSÁK MÚZEUM - III., FŚ tér 1.

Húber András (do 20. 3. 2005)

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA - Dísz tér 17.

Henri Matisse (do novembra 2005)

KONCERTY

PETÖFI CSARNOK

10. 3. METALMANIA 2005 FESTIVAL od 15.00 (vstupné 6 900 forintov)

Hlavné pódium: 15.40 Watch my Dying, 16.15 De Facto, 17.10 The Haunted, 18.20 Moonspell, 19.45 Katatonia, 21.25 Apocalytica, 23.00 Cradle of Filth

Vedľajšie pódium: 15.30 Agregator, 16.05 Echo of Dalriada, 17.00 Gire, 18.00 Sin of Kain, 19.00 The Dethroners, 20.00 Garden of Eden, 21.00 Tesstimony

OLD MAN'S MUSIC PUB

4. 3. Freak o 21.00

5. 3. Blues Floor o 21.00

6. 3. Cotton Club Singers o 21.00

7. 3. Magyar Atom o 21.00

8. 3. Deák Bill Blues Band o 21.00

9. 3. Crystal o 21.00

10. 3. Takáts Tamás Dirty Blues Band o 21.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

ŠPORTARÉNA

17. 4. Seal o 20.00

2. 5. Alanis Morissette: So-Called Chaos, koncert, predstavenie CD o 20.00

24. 5. Joe Cocker o 20.00 hod. (vstupné od 12 500 forintov)

KISSTADION

17. 6. Rod Stewart o 20.00 (vstupné od 9900 forintov) (jv)

Lístky na Queen kúpite už teraz

Skupina Queen vystúpi v rámci svojho turné v budapeštianskej Športaréne. Koncert je naplánovaný na 23. marca. Americkú kapelu, ktorú preslávil jej extravagantný líder Fredy Mercury, uvidia diváci naživo od 20. hodiny večera. Queen sa preslávili napríklad hitom We are the champions, niekoľkokrát im tiež vyšiel album Best of Queen, ktorý lámal všetky predajné rekordy. Vstupenky môžete zohnať napríklad v slovenských pobočkách Dr. Horák a na webe na www.drhorak.sk. Ich cena sa pohybuje od 1320 do 2320 slovenských korún, nedajú sa však rezervovať vopred. (saš)