Lopezová popiera tehotenstvo

4. mar 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 4. marca (SITA) - Speváčka Jennifer Lopezová popiera dohady o svojom tehotenstve. Na koncert v New Yorku si J-lo obliekla šaty z tenkej látky, pričom odhalila aj oblasť bruška. Obrovskej show, ktorá bola súčasťou koncertu, sa zúčastnil herec Matt Lauer, ktorý povedal: "Pozeral som sa na to jej bruško a zatiaľ nevyzerá byť tehotná, ale možno už niečo plánuje." Lopezová o klebetách súvisiacich s jej tehotenstvom s úsmevom povedala, že tehotná bola asi už sedemnásťkrát. J-lo momentálne žije so svojim manželom Marcom Anthonym a o svojom manželstve prezradila iba toľko, že funguje úžasne.