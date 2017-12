Seal sa v apríli objaví v Bratislave

BRATISLAVA 4. marca (SITA) - Fanúšikov speváka Seala poteší informácia, že v rámci svojho koncertného turné zavíta aj do Bratislavy. Koncert speváka, ktorého tvár je poškodená jazvami, sa uskutoční v ...

4. mar 2005 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 4. marca (SITA) - Fanúšikov speváka Seala poteší informácia, že v rámci svojho koncertného turné zavíta aj do Bratislavy. Koncert speváka, ktorého tvár je poškodená jazvami, sa uskutoční v Inchebe 18. apríla. Populárny britský spevák sa na začiatku svojej hudobnej kariéry venoval predovšetkým houseovej hudbe, no v polovici deväťdesiatych rokov si vytvoril vlastnú fúziu soulu, funku, popu, danceu a rocku, s ktorou zabodoval v hitparádach rádií na oboch brehoch Atlantiku.

Seal sa narodil rodičom brazílskeho a nigerského pôvodu v Anglicku. Pred tým, ako sa stal spevákom, skúsil viacero zamestnaní a určitý čas pôsobil i ako barový spevák. Zlom v jeho kariére nastal, keď stretol producenta Adamskiho, s ktorým neskôr naspieval skladbu Killer. Neskôr sa Killer stala piesňou číslo jeden nielen v jeho rodnej vlasti. Prvú nahrávaciu zmluvu podpísal s Trezorom Hornom a onedlho vyšiel aj jeho debutový album Crazy, z ktorého sa predalo viac ako tri milióny kópii po celom svete. V lete roku 1994 vyšiel Sealov druhý album nazvaný Seal so skladbou Kiss from a Rose, za ktorú získal cenu Grammy v kategórii skladba roka. Rovnakú cenu v kategórii album roku získal aj za album Seal. Jeho posledný album vyšiel v roku 2003 a fanúšikom je známy pod titulom Seal IV. To najlepšie z doterajšej tvorby zahrnul na album Best

Spevák v minulosti spolupracoval s takými hudobnými velikánmi ako sú napríklad Carlos Santana, Mylene Farmer, alebo Jose Padilla.