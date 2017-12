Zuzana Smatanová sa môže "zo seba" napiť

Bratislava 4. marca (TASR) - Speváčky Misha a Zuzana Smatanová sa v týchto dňoch objavili každá zvlášť na fľaškách istého nealkoholického nápoja.

4. mar 2005 o 15:14 TASR

Spolu s ďalšími dvoma víťazmi predchádzajúcich ročníkov speváckej súťaže Coca-Cola PopStar, skupinou Seven Days to Winter a Vetroplach, sú na limitovanej sérii nealko nápoja vyobrazení každý zvlášť v rámci vyhlásenia jubilejného piateho ročníka tejto súťaže. Víťazka tretieho ročníka súťaže Zuzana Smatanová nad svojou podobizňou s úsmevom konštatovala: "Je to promo fotka ešte spred dvoch rokov. Ten nápad mi ale prišiel milý a človek si naozaj môže povedať, chcem sa z teba napiť." Jej kolegyňa Misha, ktorá po víťazstve v druhom ročníku Coca-Cola PopStar zbierala jedno ocenenie za druhým, zase hovorí: "Na dotyčnej fľaši som celkom rada, pretože je to dôkaz o tom, že súťaž je dobrá a že mám svoj album, ako ostatní víťazi. Jednoducho si za tým stojím. Je to autorská súťaž a to je obrovský rozdiel."

TASR vydáva k správe zvukový materiál.