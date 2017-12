Smatanová: Akademici zrejme ocenili moju vlaňajšiu prácu

Bratislava 5. marca (TASR) - Za ocenenie svojej minuloročnej práce považuje čerstvo získaného Aurela v kategórii speváčka Zuzana Smatanová.

5. mar 2005 o 16:31 TASR

Okrem toho si spolu so skupinou Desmod odniesla od Akadémie populárnej hudby sošku tučniaka aj za skladbu roka, ktorou sa stala pieseň Pár dní. "Nemohli sme vedieť, že pesnička Pár dní sa ľuďom bude páčiť a že zožne taký úspech. Myslím, že to pomohlo mne a určite aj Desmodu," hovorí Zuzana Smatanová o aktuálnom rádiovom a televíznom hite, ktorý odpremiérovali na novembrovom udeľovaní Slávikov.

Jej spolupráca s Desmodom sa však týmto ocenením nekončí. Už v apríli si ich budú môcť vychutnať fanúšikovia po celkom Slovensku počas naplánovaného turné. "Veľmi sa na to teším. Dúfam, že sa podarí," praje si mladá speváčka, ktorá práve pripravuje svoj druhý album. Mala by sa na ňom podľa jej slov prejaviť energia zozbieraná počas uplynulých mesiacov. "Je úžasné, že za debutový album som získala Zlatú platňu. O to viac sa teším na nahrávanie tohto ďalšieho," skonštatovala.

Viac ako 130 akademikov, ktorí každoročne rozhodujú o najlepších hudobných počinoch za uplynulých dvanásť mesiacov, podľa Smatanovej ocenilo jej prácu a zrejme si všimli aj jej ďalšie úspechy. Naposledy Zuzanu ako za najlepšiu speváčku vyhlásili televízni diváci v ankete OTO 2004.

"Neviem, či by som si ja sama sebe dala cenu, ale v každom prípade práca, ktorú som odviedla minulý rok, bola pre mňa veľmi významná. Nabrala som veľa skúseností, stretla som mnoho ľudí, ktorí mi do života dali veľmi veľa rád. Za minulý rok toho bolo veľa. Že som za to ocenená je fajn a veľmi sa z toho teším," dodáva nádejná prvá dáma slovenskej popmusic.