Desmodu vyrazil Aurel za skupinu roka dych

5. mar 2005 o 17:45 TASR

Bratislava 5. marca (TASR) - Ocenenie skupina roka, ktoré si z udeľovania cien Akadémie populárnej hudby za rok 2004 odniesla kapela Desmod, vyrazilo dych jej lídrovi a spevákovi Máriovi Kollárovi, ktorého však všetci poznajú pod prezývkou Kuly.

Okrem toho Desmod akadémiu presvedčil aj skladbou roka - Pár dní, ktorú naspieval spolu so Zuzanou Smatanovou. "Tajne sme dúfali, že v skladbe roka by sme mohli vodu namútiť. Ale nedúfal som v skupinu roka, tam som tipoval IMT Smile. Skladba potešila, ale skupina roka mi vyrazila dych. A preto sa opijem," vyhlásil so smiechom na recepcii Kuly, ktorému vyšli tipy aj v ďalších kategóriách.

Ocenenie akadémie ale nepovažuje frontmen skupiny Desmod za smerodajné, pretože akademici vraj nechodia na koncerty. "Ale je to obrovská prestíž a celoživotné zadosťučinenie. Teraz, keď už nezískam v živote nič, nebude mi to vadiť. Zahrialo ma nielen pri srdiečku, ale od nechtov až po posledný riedky vlas, ktorý mám na hlave," vtipkoval v dobrej nálade zo získaných ocenení.

Na otázku novinárov, ako si teda takého akademika predstavuje, odpovedal: "Akademik - to bude nejaký šedivý bradatý pán, ktorý má určite okuliare, zle vidí, celý deň sedí pri počítači, rýpe a diskutuje so svojimi kamošmi večer pri čaji s mliekom." Na jeho veľké prekvapenie sa vzápätí prihlásili k svojmu členstvu v akadémii viacerí mladí novinári. "Myslím, že ceny od akademikov sú smerodajné," pokúšal sa Kuly zachrániť situáciu. "Viem, že v akadémii sú aj mladí ľudia, ktorí sa muzike rozumejú, ale slovo akademik je ako, čo ja viem, profesorka. Tam si tiež každý predstaví prísnu bosorku s okuliarmi na nose a natáčkami v hlave," vysvetlil.

Získané sošky tučniaka Aurela už majú podľa jeho slov dohodnuté miesto svojho odpočinku. "Rozdelil som ich. Máme v kapele takú dohodu, že rozhovory väčšinou robím ja a oni si užívajú. Tak aby som nemal sošky doma, oni si odbijú tú prácu s rodinou, keď k nim budú dva mesiace chodiť na návštevy tetky, babka, strýko, bratranci a pozerať tučniačikov. Toho som ušetrený," povedal spokojný Kuly, ktorý sa s pohárikom červeného vínka zabával na "poaurelovej" recepcii až do skorých ranných hodín.