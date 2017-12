Kino Tatra a STV uvedú dokumentárny film o holokauste

6. mar 2005 o 12:21 SITA

BRATISLAVA 6. marca (SITA) - Pri príležitosti 60. výročia konca druhej svetovej vojny a oslobodenia koncentračných táborov vznikol v koprodukcii Slovenskej televízie (STV) s Thomasom Franklom dokumentárny film. Dielo Vízie z Inferna - Umenie proti zabúdaniu bude mať premiéru 8. marca o 18:00 v bratislavskom kine Tatra. STV2 ho uvedie 18. marca vo večernom programe. Námetom filmu bol život Franklovho otca Adolfa Frankla. Ten s vytetovaným číslom B 14395 prežil koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau (Osvienčim), ktorý je najväčším cintorínom sveta. Dokument je spomienkou na všetky obete násilia a prenasledovania. Na premiéru príde Thomas Frankl, niektoré osobnosti spoločenského života aj režisér filmu Peter Dimitrov.

Autori projektu čerpali z Adolfových akvarelov, karikatúr a kresieb, ktoré vytvoril od roku 1930 do 1982. Frankl, rodák z Bratislavy, podal svedectvo štetcom a ceruzkou o pekle holokaustu a o svojom vlastnom živote v období po ňom. Adolf sa narodil v roku 1903, vyštudoval bratislavskú ŠUP-ku, privyrábal si ako kreslič reklamných plagátov a umelecký karikaturista. Spolu so ženou a dvoma deťmi ho v Bratislave zatkli koncom septembra 1944. Po deportácii do koncentračného tábora v Seredi ho premiestnili do vyhladzovacieho tábora v Osvienčime. Oslobodili ho v januári 1945. Neskôr aj s rodinou emigroval do Rakúska, žil v New Yorku, od 60-tych rokov v Nemecku. Zomrel 18. augusta 1983 vo Viedni. Motívy pre svoje práce nachádzal aj v židovskom všednom dni, v kaviarňach, na železničných staniciach, v súdnych sieňach a v známom viedenskom aukčnom dome Dorotheum.