Geniálna huslistka Vanessa Mae sa na rodinu ešte necíti

Zürich 6. marca (TASR) - Svetoznáma husľová virtuózka Vanessa Mae nemyslí ešte na potomstvo.

6. mar 2005 o 14:10 TASR

"Hovorím celkom egoisticky, že deti chcem až potom, keď urobím všetko to, čo by som ešte chcela spraviť," prezradila umelkyňa, narodená v Singapure v rozhovore pre švajčiarsky nedeľník Sonntagszeitung. So svojím priateľom, s ktorým žije v Londýne, preto na túto tému ani nehovorí.

"Pri vlastných deťoch je najkrajšie, že ich môžete niečomu naučiť. To ale predpokladá, že ja sama sa musím ešte veľa učiť," tvrdí 26-ročná Vanessa.