Nového protivníka Jamesa Bonda stvárni Rick Yune

29. dec 2001 o 11:36 TASR

Londýn 29. decembra (TASR) - Dobrá bondovka sa nezaobíde bez zloduchov. V jubilejnom dvadsiatom filme a agentovi Jamesovi Bondovi bude týmto zloduchom americký herec Rick Yune, ktorý stvárnil postavu Johnnyho Trana vo filme The Fast and the Furious.

Yune má kórejských predkov a kedysi pracoval ako burzový maklér a model. V novej bondovke si zahrá severokórejského generála, ktorého bude naháňať agent 007 v podaní Pierca Brosnana. Prácu mu sťaží skutočnosť, že generál si zmení tvár špeciálnym prístrojom.

Nakrúcanie 20. filmu britskej dobrodružnej série (pracovný názov Beyond The Ice) sa začne koncom januára 2002. Réžiu bude mať Lee Tamahori. Bondovo dievča si zahrá Halle Berryová, pána Q stvárni opäť John Cleese a Judi Denchovú uvidíme ako Miss Moneypenny.