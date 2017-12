Desať deka Grammy

Aurel 2004 * Markíza * 5.3. * 20.55 - 22.30

7. mar 2005 o 7:15 Oliver Rehák

Miroslav Žbirka zobral ceremoniál na svoj chrbát. FOTO - TASR



Sledovanosť, nesledovanosť, v piatok večer superhviezdy STV prehrali v súboji o halu NTC s našimi tenistami a museli si dať pauzu. Bolo by nepochybne zaujímavé zistiť, koľko fanúšikov súťaže Slovensko hľadá SuperStar vo svojom tradičnom čase pozeralo priamy prenos z odovzdávania Aurelov 2004. Museli totiž prepnúť. Verejnoprávna televízia hľadá svoju verejnoprávnosť, a tak si hudobné ceny našli miesto v súkromnej stanici.

Naše "Grammy" už väčšinu detských chorôb majú za sebou, a tak prvým veľkým víťazstvom je, že poldruhahodinový prenos sa dal dopozerať do konca. Bolo to vďaka tradične príjemnému konferansu Mekyho Žbirku, absencii väčšiny "obávaných" postáv našej scény, vcelku vydarenému výberu hudobníkov hrajúcich naživo a novej vizuálnej podobe celej súťaže.

Žbirka sa objavil hneď v niekoľkých úlohách: okrem moderovania si prevzal cenu pre speváka roka a zahral si pesničku s dvanásťročným synom Dávidom, nádejným bubeníkom. Fór so známym rodičom a jeho tiežhudobným potomkom sa zopakoval ešte dvakrát, keď víťazov niekoľkých kategórií vyhlásili otec a dcéra Hammelovci a po nich aj Lehotský senior s juniorom. Ako nekonvenčný uvádzač sa ukázal Ján Lehotský, ktorého odbrzdený jazyk s nekontrolovanými pointami spôsobil všeobecné veselie.

O hiphopovú premiéru v súťaži sa postaral Mec Vrabec s hitovkou To najlepša zabava, k ostatným "alternatívnym" žánrom sa však akademici stále stavajú akademicky. Pritom americké Grammy už samostatnú kategóriu pre alternatívnu hudbu majú. Na jej nepochopiteľne pretrvávajúcu absenciu na Aureloch upozornil v piatok priamo z pódia Meky Žbirka.

Na zváženie sú aj iné veci. Výsledky sú obrazom vkusu 136 ľudí, o odbornosti mnohých z nich by sa však dalo diskutovať. Vznikajú tak kompromisy a zbytočné otázniky. Je napríklad minimálne zvláštne, ak niektoré skladby majú možnosť vyhrať už druhý rok po sebe a iné sa do zoznamu, z ktorého sa vyberajú nominácie, nedostanú vôbec. Ak sa Aurel chce hlásiť k prestížnosti Grammy, podobným veciam by sa v budúcnosti mal vyhnúť. Z desať dekagramov niečoho človek dlho sýty nevydrží.