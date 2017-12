CD

nové CD na trhu

7. mar 2005 o 10:00

Snowboarďáci

Sony Music

Snowboarďáci sa stali divácky najúspešnejším filmom roku 2004 v ČR, album bol na čele hitparády a stal sa prvým českým soundtrackom v histórii, ku ktorému bolo zorganizované turné. Na hudbe sa najvýraznejšie podieľal Miroslav Chyška (J.A.R.), ktorý prizval k spolupráci po nemecky rapujúceho Matěja Rupperta (Monkey Business), tentoraz punkrockovú Lenku Dusilovú, Viktora Dyka, Jamesa Harriesa a Otu Klempířa z kapely J.A.R., ktorý je aj autorom väčšiny textov. "Bondovskú" Here I Am i titulnú On My Head naspieval Dan Bárta. Pri soundtracku si občas spomeniete na Faith No More, Bona či Bryana Adamsa. To však nič nemení na tom, že niektoré skladby z neho by pokojne obstáli i na väčšine vlaňajších pesničkových soundtrackov k hollywoodskym filmom.

Hitch

Sony Music

Na soundtracku k romantickej komédii Hitch: Liek pre moderného muža s Willom Smithom v hlavnej úlohe síce dominuje soul a R&B, ale nechýba ani nu-soul, disco, hip-hop či rap kombinovaný so samplami zo Sunny od Boney M. Jeho zostavovatelia sa snažili dať naň z posledných troch dekád pre každého niečo. Skombinovali menej známych umelcov (Amerie, John Legend, Kelly Rowland) s klasikmi. Nemôžem si pomôcť, ale práve ich vyše tridsať rokov staré piesne o láske patria podľa mňa k najlepším. O'Jays (Love Train), The Temptations (I Cant Get Next To You), Jimmy Cliff, Martha Reeves a v neposlednom rade Earth, Wind & Fire so svojou baladou Reasons dokazujú, že ich hudba nestarne.

A Very Long Engagement

Nonesuch/Warner Music

Jean-Pierre Jeunet si ako skladateľa hudby k filmu Príliš dlhé zásnuby vybral legendárneho Angela Badalamentiho, s ktorým spolupracoval už na Meste stratených detí. Dvorný skladateľ Davida Lyncha získal za svoje kompozície nomináciu na tohtoročného Césara. Ak však čakáte niečo na spôsob Modrého zamatu či Twin Peaks, budete asi sklamaní. Jeho hudba je totiž kontrapunktom k vizuálne mimoriadne pôsobivým obrazom a pôsobí skôr umiernene a melancholicky. Asi podobne by sa s ňou vyrovnal Howard Shore. Hoci je to film o láske, Badalamenti sa vyhýba všetkým klišé s nadmerným využitím sláčikov. Celým albumom, ktorý je mimoriadne kompaktný, sa tiahne jeden jednoduchý motív v rôznych variáciách.

National Treasure

Walt Disney Records/Warner Music

Trevora Rabina mnohí poznajú najmä ako člena artrockovej kapely Yes. Po odchode z nej v roku 1994 sa venuje filmovej hudbe (Armageddon, Nepriateľ štátu, Bad Boys 2). Kompozíciami k Honbe za pokladom templárov začal ich tretiu desiatku. Tentoraz v trochu "zimmerovskej" polohe. Albumu dominujú perkusie, elektronika a občasné rockové riffy. K najlepším patria akčné kompozície Chase a Foot Chase. To čo možno funguje v spojení s obrazom, zostáva však bez obrazu kdesi na polceste. Solídne odvedená práca, v ktorej však Rabin nerozvinul naplno svoj talent. (mu)