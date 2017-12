Herečka Ornella Mutiová oslávi pätdesiatku

7. mar 2005 o 9:12 TASR

Rím 7. marca (TASR) - Patrí k najosobitejším tváram talianskeho a svetového filmu - herečka Ornella Mutiová, ktorej životné jubileum - päťdesiatku si pripomenieme 9. marca. Narodila sa v Ríme ako Francesca Romana Rivelliová, pričom nie je bez zaujímavosti, že jej mama Estónka bola taktiež herečka. Je z dvojčiat, jej sestra Claudia však herectvu nepodľahla.

Kariéru začala ako fotomodelka. Keď mala 14 rokov obsadil ju Damiano Damiani do svojho filmu Najkrajšia manželka (La moglie piu bella, 1970). Rýchlo sa stala sexsymbolom talianskeho filmu a postupne ju obsadzovali do filmov aj ďalší talianski filmoví režiséri - Mario Monicelli do Ľudového románu (Romanzo popolare, 1974), Mario Camus do Novomanželky (La joven casada, 1975), Dino Risi do Hry na lásku (La stanza del vescovo, 1976).

Provokatívnym bol film Marca Ferreriho "Posledná žena" (L'ultima donna, 1976), kde si zahrala spolu s Gérardom Depardieu. Popularitu si získala aj po boku Andriana Celantana v nenáročných komédiách talianskeho strihu. V Hollywoode prerazila rolou princezny Aury vo filme Flash Gordon v roku 1980, zahrala si aj po boku Sylvestra Stalloneho v komédii Oscar. Jej zatiaľ posledným filmom je Hotel režiséra Mika Figgisa.

Ornella Mutiová bola dvakrát vydatá, za Alessia Orana v rokoch 1975-1981 a Federica Facchinettiho. V súčasnosti s ním nežije, od roku 1998 bol po jej boku Stefan Piccolo. Má tri deti - najstaršou je dcéra Naike, ktorá sa tiež vydala na hereckú dráhu ponechajúc si pravé meno svojej matky Rivelliová. O životnej dráhe syna Andrea a dcéry Caroliny nie sú žiadne dostupné informácie.

V roku 1994 získala v ankete magazínu Class titul Najkrajšia žena sveta. Má aj Zvláštneho Donatellovho Davida a taliansky syndikát filmových novinárov jej dvakrát udelil striebornú stuhu pre najlepšiu herečku za filmy Ja a moja sestra (Io e mia sorella, 1987) a Súkromný zákonník (Codice privato, 1988). V Trenčianskych Tepliciach bola hosťom Art Filmu, kde jej kariéru ocenili Hercovou misiou.

Ornella Mutiová má na svojom konte zatiaľ 93 rolí, spomenúť treba aj televízny seriál Gróf Monte Christo a filmy Nehovor mi Omar, Kronika ohlásenej smrti, Swannova láska, Niekde v meste, Bonnie a Clyde po taliansky, Dievča z Terstu, Láska a peniaze, Život je krásnz, Nové strašidlá, Jediná velká láska.