Liptovský Mikuláš pripravuje umelecké centrum venované Kolomanovi Sokolovi

29. dec 2001 o 17:36 TASR

Liptovský Mikuláš 29. decembra (TASR) - Vytvorenie umeleckého centra venovaného slovenskému výtvarníkovi svetového mena Kolomanovi Sokolovi bude patriť medzi hlavné budúcoročné aktivity mesta Liptovský Mikuláš. Jeho sprístupnenie predpokladajú 12. decembra 2002, v deň stých umelcových narodenín. Obyvatelia mesta chcú takýmto spôsobom vzdať hold životu a tvorbe svojho rodáka.

Podľa slov liptovskomikulášskeho primátora Alexandra Slafkovského kultúrnu inštitúciu venovanú K. Sokolovi umiestnia v priestoroch Pongráczovskej kúrie v centre mesta. V súčasnosti v nej sídli osvetové stredisko, ktoré sa presťahuje do svojich pôvodných zrekonštruovaných priestorov. Prispôsobenie kúrie pre potreby centra si vyžiada asi štyri milióny korún. Z nich asi dva milióny korún prisľúbilo poskytnúť ministerstvo kultúry a zvyšok vynaloží mesto zo svojho rozpočtu, rátajú aj so sponzorskými príspevkami.

Základ umeleckej zbierky v centre K. Sokola má tvoriť 48 obrazov, ktoré umelec daroval v marci 2000 mestu Liptovský Mikuláš. Odborným garantom inštitúcie by mala byť tamojšia Galéria Petra Michala Bohúňa, dodal liptovskomikulášsky primátor.

K. Sokol študoval v Prahe i v Paríži, neskôr pôsobil ako profesor na výtvarnej akadémii v Mexico City. V roku 1941 sa presťahoval do USA, po skončení druhej svetovej vojny sa vrátil na Slovensko. V roku 1948 odišiel do USA, v súčasnosti žije so svojou rodinou v Arizone.