Neřež sa počas turné zastaví aj v Stoke

7. mar 2005 o 11:15 SITA

BRATISLAVA 7. marca (SITA) - Bratislavské divadlo Stoka privíta na svojej pôde ďalšie výrazné osobnosti českej hudobnej scény. V utorok 5. apríla o 19:30 tam vystúpi skupina Neřež, ktorá je nástupníckou kapelou niekdajšieho Nerezu. Koncert je súčasťou prebiehajúceho turné kapely, počas ktorého odohrajú 20 koncertov v Čechách aj na Slovensku. Podľa plánu koncertov zverejneného na oficiálnej stránke skupiny www.nerez.sk si ich budú môcť okrem Bratislavy vychutnať fanúšikovia aj 4. apríla v Malackách, 6. apríla v Banskej Bystrici, 7. apríla v Prešove, 8. apríla v Žiari n. Hronom a 9. apríla v Martine. Špecialitou turné je, že po každom koncerte si môžu diváci kúpiť aktuálny album Jednou měř, 2x Neřež so špeciálnym bonusovým albumom Nášup, ktorý inak nie je možné dostať v žiadnej distribučnej sieti, len počas koncertov.

Základy skupiny Nerez vznikli v roku 1979, keď sa stretli Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský. Neskôr sa k nim pridala nedávno zosnulá Zuzana Navarová a potom aj "majiteľ orientálnych - konkrétne líbyjských - bubienkov, vysokoškolský študent Andrej Kolář," píše Vřešťál na oficiálnej stránke kapely. Štvorica stavila nielen na svoj talent, ale aj na uplatnenie originálnych nástrojov a v roku 1981 si začala hovoriť Nerez. Po mnohých peripetiách, zmenách zostavy, spolupráci s viacerými úspešnými českými hudobníkmi a vlastných sólových projektoch prišla po 14 rokoch dohoda o dočasnom útlme spoločnej práce. Podľa Vřešťála sa vyčerpal organizmus kapely. Nasledovali mnohé sólové projekty a úspechy všetkých členov Nerezu. Sázavský a Vřešťál spolupracovali s Jarkom Nohavicom. Vznikla tak jeho sprievodná kapela v zložení: bicie a perkusie Pavel Plánka, klávesy a trombón Filip Jelínek, husle Vlaďka Hořovská, hoboj Petra Pukovcová, basa a gitara Vítek Sázavský a gitara a harmonika Zdeněk Vřešťál. V roku 1997 sa ale Nohavica rozhodol pokračovať sám a na troskách jeho sprievodnej koncertnej kapely vznikol Neřež.

Postupne prebehli ďalšie a ďalšie zmeny obsadenia kapely a v súčasnosti kapelu tvoria okrem dvojice Vřešťál a Sázavský aj nováčik basgitarista Filip Benešovský, ktorý je podľa Vřešťála aj skvelým spevákom. Okrem Neřež hráva aj so skupinou Ivana Myslikovjana a je členom sprievodnej kapely Marie Rottrovej. Zaujal najmä realizáciou obrieho projektu The Wall skupiny Pink Floyd. Staronovým členom je bubeník David Uher, ktorý hrával už so zostavou z roku 1998 a po období takzvaných "akustických Neřež" sa do skupiny vrátil. Zaujímavosťou je, že je zamestnancom Hradnej stráže Pražského hradu.