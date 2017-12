Piť alebo byť fit v premiére divadla West

7. mar 2005 o 14:13 SITA

BRATISLAVA 7. marca (SITA) - Bratislavské divadlo West predstavilo v nedeľu druhú premiéru predstavenia Piť alebo byť fit pod režisérskou taktovkou Emila Horvátha. V komédii z pera anglického autora Johna Godbera hrajú Anna Javorková, Marián Zednikovič, Marek Ťapák, Danica Jurčová, Viera Topinková a Erik Peťovský. Do postavy neúspešného podnikateľa Dona blížiaceho sa k päťdesiatke sa presvedčivo vžil Marián Zednikovič, obávajúci sa smrti. Milionárka Gertrúda, ktorú stvárnila Viera Topinková, sa napriek svojmu veku smrti neobáva, a jej postava vyznieva voči Donovi kontrastne. Ústrednými postavami sú Don a jeho manželka - Anna Javorková. Pár sa v prostredí ozdravovanej liečebne snaží odpútať od stresu a zachrániť manželstvo pred krachom cvičením a rôznymi relaxačnými procedúrami. Výstupy medzi nimi sú plné ostrých výmen názorov a hádok, ktoré ale nakoniec nevedú k žiadnemu konštruktívnemu riešeniu.

V hre sa objavuje aj mladý, príťažlivý Ken - "chodiaci testosterón," ktorý sa udržiava stále v pohybe. Zatiaľ čo Ken sa o seba prehnane stará a všetok čas v ozdravovni využíva na budovanie svalstva, Don je so sebou naoko spokojný. V skutočnosti sa však podceňuje a hanbí za svoje telo, čo je jedným z dôvodov, prečo už dva roky odmieta mať sex s vlastnou manželkou. Tá ho v jednej zo scén, v ktorých on spomína na sexuálne aktívne vysokoškolské obdobie hodnotí ako iba sexuálny motorček. Nedostatok sexu, zadlženosť manželov a mnohé nedorozumenia vyznievajú tragikomicky a ponúkajú divákom pohľad často do vlastných spální. Danica Jurčová stvárnila v hre mladú masérku snívajúcu o práci na zámorskej lodi. Kaleidoskop životných príbehov uzatvára študent, ktorého postavu hrá Erik Peťovský. V predstavení sa strieda smiech so slzami a radosť s ľútosťou nad vlastnými životmi.