Dvojnásobná držiteľka Oscara bude aj naďalej jazdiť metrom

7. mar 2005 o 16:00 TASR

New York 7. marca (TASR) - Dvojnásobnej držiteľke Oscara - americkej herečke Hilary Swankovej veru sláva nestúpla do hlavy. Aj keď sa u nej doma skvejú už dve tieto prestížne ocenenia, odmieta myšlienku, že by už nechodila metrom.

"Vždy v New Yorku používam metro. Je to môj obľúbený spôsob dopravy. Je rýchle a nie je vôbec drahé. Moja práca je o hraní ľudí a keby som raz stratila kontakt s ľuďmi, koho by som hrala, načo by mi to bolo," pýta sa Swanková.

Jazda v metre je podľa herečky najlepší spôsob pozorovania ľudí. "Dívate sa na nich, keď si dávajú alebo odkladajú okuliare, keď sú unavení, čítajú noviny, skrátka vidíte a pozorujete, ako sa správajú," dodáva.

Swanková získala svojho prvého Oscara v roku 2000 za rolu vo filme Chlapci neplačú. Medzi hereckú elitu sa zaradila i tento rok, keď si sošku odniesla za najlepší ženský herecký výkon vo filme Million Dollar Baby.

