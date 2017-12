Justin Timberlake chce stvárniť Eltona Johna vo filme s divokými scénami

7. mar 2005 o 20:19 TASR

Londýn 7. marca (TASR) - Justin Timberlake je ochotný stvárniť vo filme svojho hudobného kolegu sira Eltona Johna, avšak len za predpokladu, že v ňom budú zahrnuté aj scény z jeho divokej minulosti.

Ako informuje Digitalspy, Timberlake sa cíti poctený, že mu bola ponúknutá tak skvelá rola, no udal si podmienku, že vo filme o živote britskej hudobnej legendy musia byť aj divoké scény z Johnovej mladosti.

Sir Elton John, ktorý bol v 70. rokoch neslávne známy svojimi divokými drogovými orgiami a neviazanými sexuálnymi večierkami, si na stvárnenie tejto roly osobne vybral 23-ročného Timberlaka.

"Poznajúc, aký divoký život sir Elton viedol, pomyslel som si: 'Wow, a túto rolu mi ponúkate?' No keď som si prečítal scenár, zistil som, že všetky tieto divoké veci sú vynechané," komentoval svoje rozčarovanie mladý americký spevák. "Povedal som štábu, že to musí byť realistické a divoké a také to aj bude. Už sa neviem dočkať, kedy začneme."

Timberlake si už raz zahral Eltona Johna - vo videoklipe k jeho piesni This Train Don't Stop There Any More.