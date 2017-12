Tomjork je patrónom Blue Sundown

Manchester, Bristol, Oxford, Londýn alebo Trnava? Že by k britským mekkám s bohatou klubovou scénou patrilo aj naše mesto? Trnava je od začiatku deväťdesiatych rokov bohatá na kapely, vychádzajúce z britskej hudby. Z jej podhubia vyšli v minulosti Queryen

8. mar 2005 o 8:00

FOTO - BLUE SUNDOWN



alebo Veneer, dnešnou jednotkou sú Blue Sundown.

"To bude tým, že sme tam jedna veľká muzikantská komunita, ktorá vyrastala na rovnakej muzike. Stretávali sme sa na víne v domovskom Art klube. Tých kapiel z Trnavy je naozaj veľa, ale ortodoxné gitarovky boli len niektoré," vysvetľuje basgitarista skupiny Jozef Lančarič nadmerný záujem o britskú hudbu v tomto meste.

Šesťčlenní Blue Sundown, zasnená gitarovka s jemnými mužsko-ženskými vokálmi a husľami prednedávnom vydali svoj druhý album Tomjork, z ktorého singel Waiting for the Sun sa dostal aj do rotácií niektorých komerčných rádií. Skupina, ktorá vznikla v roku 1996, svoj názov odvodila od pesničky Sundown v podaní známej, ale už neexistujúcej anglickej gitarovky The Jesus & Mary Chain.

Ich prvému albumu Dreamlovers (2002) predchádzali dve EP. V začiatkoch sa nechali ovplyvniť britskou "indie scénou", v ktorej na začiatku 90. rokov vládli My Bloody Valentine, Slowdive alebo Primal Scream. Dnes je táto nezávislá hudba, ktorú charakterizovali zastreté snivé vokály a skreslené gitary, už minulosťou, ale jej odkaz sa objavuje v skladbách súčasných Placebo, Travis alebo Coldplay. A, samozrejme, aj Blue Sundown.

"Naša hudba je ovplyvnená hlavne britskou hudobnou scénou. Nikdy sme nechceli znieť ako 95 percent kapiel na Slovensku, vždy sme hľadali svoju cestu. Osobne sa hlásime k indie scéne a sme na to patrične hrdí. Blue Sundown je taký smutný alternatívny rock a pop. Určite nie britpop, ten je priveľmi sladký," hovorí Lančarič.

Základy nového albumu vznikli na chate v Modre-Harmónii pod dohľadom producenta Tomáša Slobodu zo známej skupiny Le Payaco. Spolu so základnými stopami vznikol počas nahrávania v zasneženom horskom prostredí aj názov albumu, odvodený od snehuliaka, vizážou pripomínajúceho speváka Radiohead Thoma Yorka.

"Náš snehuliak mal jedno oko vyššie ako druhé. Ako sme sa tak naňho pozerali, tak nám napadlo, že Thom Yorke má tiež také jedno divne privreté oko a prišiel nás navštíviť v snehovej podobe. No a až do konca nahrávania tam stál a dohliadal nad naším albumom," vysvetľuje hudobník.

Blue Sundown nakoniec vybrali na album dvanásť piesní v slovenčine a angličtine. "Je tam kopec citu, poetiky, je na každom, aby si v nich našiel to, čo hľadá. Sú naozaj pokojné a melancholické, otvárajú sa ľuďom a čakajú, že ľudia sa otvoria a pochopia ich. Keď hrávame v kluboch, nie je to hudba na tancovanie, skôr na počúvanie. A ľudia dokážu počúvať, keď cítia, že je to úprimné."

Blue Sundown sa najbližšie predstavia 11. marca vo Vrbovom.

PETER BÁLIK