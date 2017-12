Minogueová kúpila dom na ostrove plnom koál

8. mar 2005 o 10:15 SITA

BRATISLAVA 8. marca (SITA) - Popová diva Kylie Minogueová kúpila dom na ostrove pripomínajúcom púšť neďaleko austrálskeho pobrežia. Spoločnosť na ostrove budú speváčke robiť okrem priateľa Oliviera Martineza aj koaly, ktorých na ostrove žije asi tri tisíc. "Kylie chcela priestor iba pre seba, pretože jej začalo chýbať súkromie," povedal jeden zo speváčkiných priateľov. Na ostrove, kde kúpila dom za dvesto tisíc libier, čo je asi jedenásť miliónov slovenských korún, nie je ani elektrina. Kylie sa do novej nehnuteľnosti rozhodla investovať a vyčlenila na to milión libier, teda približne päťdesiatpäť miliónov slovenských korún. Kylie verí, že ostrov bude pre ňu a jej snúbenca Oliviera Martineza výborným útočiskom a o dom sa bude deliť so sestrou Dannii a bratom Brendanom.