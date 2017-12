Will Smith vzal manželku na rande k psychológovi

8. mar 2005 o 12:15 SITA

BRATISLAVA 8. marca (SITA) - Hviezda filmu Muži v čiernom Will Smith potvrdil, že spolu s manželkou Jadou Pinkett Smithovou navštevujú psychológa a veria, že aj vďaka tomu ich manželstvo funguje. Smith priznal, že sa nechali inšpirovať knihou Clarissi P. Estesovej "Women Who Run With Wolves", ktorá má ľuďom pomôcť riešiť si svoje osobné problémy vlastnou cestou. "Naše manželstvo sme chceli dobre naštartovať," povedal Smith a dodal, že svoju manželku neváhal vziať na rande k psychológovi. V skutočnosti to bola Jada, kto z dvojice čítal knihu prvý a odporúčila ju manželovi. Napokon sa manželia stretli s autorkou knihy. Napriek tomu, že sú Will a Jada teraz šťastní, obaja tvrdia, že poznajú aj opačnú tvár ich vzťahu.