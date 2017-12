Tomeček plánoval duety s Bezdedom, Šindlerovou a Koščovou

8. mar 2005 o 16:00 TASR

Bratislava 8. marca (TASR) - Zatiaľ posledný vyradený finalista Slovensko hľadá SuperStar Samuel Tomeček mal pred "koncom" v súťaži tiež svoje plány na nadchádzajúci duetový piatok.

S Tomášom Bezdedom rozmýšľali pôvodne nad skladbou od Eltona Johna a Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word alebo jednou staršou pomalšou vecou od Kelly Family. "S Martinou Šindlerovou sme si chceli zaspievať The Time of my Life z filmu Hriešny tanec a s Katkou Koščovou duet Kulyho a Zuzany Smatanovej Pár dní," prezrádza Samo. Slovenský duet by bol pritom jeho prvou domácou skladbou, s ktorou by v SuperStar súťažil. Tejto interpretácie sa síce nedočkal, verí však, že to nebola posledná šanca v živote, keď si mohol zaspievať slovenskú skladbu. Ak by sa tohto kola dočkal v súťaži Peter Konček, určite by si rád strihol duet s niekým z ich "svätej štvorky" a Katkou Koščovou. "S ňou by sa všetko dobre spievalo," hovorí s úsmevom.

Počas piatkového večera, keď odznie 9 duetov, bude mať premiéru aj nová spoločná pesnička šiestich finalistov.