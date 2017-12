Boy George prirovnal Eminema k Pol Potovi

8. mar 2005 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 8. marca (SITA) - Britský spevák Boy George je údajne tak nahnevaný na Eminema, ktorý svojimi textami často napáda homosexuálov, že ho nedávno prirovnal ku kambodžskému diktátorovi Pol Potovi, zodpovednému za smrť vyše milióna civilistov v 70. rokoch. Boy George, sám gay, kritizoval i vystúpenie Sira Eltona Johna spolu s Eminemom počas odovzdávania cien MTV v roku 2002. Doslova povedal "je to, ako by som ja spieval s Pol Potom." Neskôr pre stránku ratethemusic.com sa na Eminemovu adresu vulgárne vyjadril a potom dodal, že "každý gay, ktorý má aspoň jednu bunku v hlave, by sa vystúpením Eminema a Eltona Johna cítil mimoriadne dotknutý."