Britney bude pózovať hore bez

8. mar 2005 o 16:05 SITA

BRATISLAVA 8. marca (SITA) - Popová princezná Britney Spearsová je pevne rozhodnutá, že sa vráti do víru showbiznisu. Malo by jej k tomu pomôcť i fotenie pre módny časopis, kde by sa mala ukázať hore bez. Ako napísala stránka ratethemusic.com, speváčka by sa v nadchádzajúcom čísle časopisu Allure mala objaviť hore bez iba v náhrdelníku, ktorý jej venoval jej manžel Kevin Federline. Okrem iného sa Britney vyjadrila i k svojmu šesťmesačnému manželstvu slovami "zažili sme i ostré hádky, najmä v prvých troch týždňoch. No teraz sme si už na seba dokonale zvykli a veci idú ako po masle."