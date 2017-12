Bullocková dementuje tvrdenia, že odmietla hrať vo filme Million Dollar Baby

8. mar 2005 o 17:43 TASR

Los Angeles 8. marca (TASR) - Americká herečka Sandra Bullocková je znepokojená chýrmi, že údajne odmietla šancu hrať vo filme Million Dollar Baby, ktorý získal tohtoročnú cenu americkej filmovej akadémie ako najlepšia snímka roku. Tieto reči ju mrzia o to viac, že sa dlho osobne snažila, aby sa film natočil.

Zlomyseľné jazyky sa po úspechu filmu Clinta Eastwooda na odovzdávaní tohtoročných Oscarov obrátili na Bullockovú a začali ju ohovárať, že Eastwoodovo dielo označila za "odpad". Herečka sa obhajuje, že tomu tak vôbec nebolo a že médiá všetko prekrútili.

"V Million Dollar Baby sme najprv mali na chvíľu niekoho iného. Snažili sme sa film urobiť, ale nešlo to. Snažili sme sa a snažili. No oni vraveli, že takéto filmy sa nepredávajú, a ja som tvrdila, že toto je tá najúžasnejšia vec, akú máme," vysvetľuje Bullocková. "Potom som začala nakrúcať Miss špeciálny agent 2 a oni si do Million Dollar Baby vzali Hilary (Swankovú) a Clinta," dodáva na objasnenie.

Napriek tomu necíti trpkosť, že film nakoniec zožal úspech bez nej a že Hilary Swanková získala Oscara ako najlepšia herečka v hlavnej úlohe za rolu, ktorú chcela pôvodne hrať ona. "Keď sa stane niečo takého, beriem to, že to tak malo byť," uzatvára Bullocková.