Bob Dylan bude v tomto roku na roztrhanie

9. mar 2005 o 9:00

FOTO - REUTERS



Zdá sa, že Bob Dylan si dá na cestu do roku 2005 ešte jednu kávu, parafrázuje jeho pieseň americký magazín Rolling Stone. Slávny americký pesničkár bude v najbližších mesiacoch skutočne na roztrhanie. Nekonečné turné, dokument, kniha, album, to všetko čaká túto dnes už 64-ročnú legendu.

Jednou z najočakávanejších hudobných udalostí tohto roka bude odvysielanie dokumentu od amerického režiséra Martina Scorseseho s názvom No Direction Home, ktoré je naplánované na september. Triapolhodinový dokument o prerode folkového pesničkára na rokenrolového básnika bude sledovať jeho kariéru v rokoch 1961 až 1966, od jeho príchodu do newyorskej filmovej komunity v Greenwich Village až po jeho motocyklovú haváriu, po ktorej sa spevák na dlhší čas stiahol do ústrania.

Scorsese, ktorý na filme pracoval dva roky, sa s Dylanom osobne nestretol. Vychádzal z množstva raritného materiálu a desaťhodinového záznamu rozhovoru s hudobníkom, ktorého pred kamerou vyspovedal jeho manažér Jeff Rosen.

"Nechcel som sa Dylanom dať ovplyvňovať. Mojím zámerom bolo urobiť čo možno najčestnejší film, bez nepotrebných obmedzení," vyhlásil v januári uznávaný režisér filmov ako Taxikár alebo Mafiáni. Dodal, že scenár napíše podľa vlastných predstáv, ale bude sa držať jeho skutočného príbehu, "ale u Dylana nikdy neviete".

Súčasťou dokumentu, ktorý sa objaví aj na DVD, bude dvojalbum zostavený z raritných Dylanových nahrávok z prvej polovice šesťdesiatych rokov. Pôjde o siedmy diel Bootleg Series, edície zaoberajúcej sa jeho neznámou tvorbou z archívov. Plánuje sa aj vydanie publikácie s názvom Bob Dylan Scrapbook, zostavenej zo zápiskov z hudobníkovho archívu.

Nie je vylúčené, že sa tento rok stretneme aj s novým albumom slávneho pesničkára. Na jeseň 2004 totiž vyhlásil, že napísal "dosť veľa nových skladieb, ktoré by chcel nahrať začiatkom nového roka."

Dylan predvčerom odštartoval americké turné spolu s americkým country-rebelom Merleom Haggardom. Na jeseň by mal vyraziť na cestu s ďalším country spevákom Williem Nelsonom. V bulletine k prebiehajúcemu turné spevák kritizoval súčasnú úroveň popmusic. "Viem, že na vrchole hitparád sú skupiny, ktoré sa považujú za spasiteľov rokenrolu a neviem čo ešte. Podľa mňa sú to amatéri. Ani nevedia, odkiaľ hudba vôbec prišla," napísal Dylan. "Keby som sa dnes narodil, asi by som sa hudbe nevenoval. Skôr by som sa zaujímal o matematiku alebo architektúru."

Jeho minuloročný prvý diel autobiografie Chronicles: Volume One, ktorý bol medzičasom nominovaný na knihu roka, bude mať pokračovanie. Zástupca vydavateľstva Simon and Schuster vyhlásil, že to nebude skôr ako v roku 2006. Práva na vydanie Dylanových memoárov odkúpilo aj pražské vydavateľstvo Argo. Český preklad však môžu fanúšikovia očakávať až v budúcom roku. (peb)