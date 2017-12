Coldplay majú pocit, že ich nikto nemá rád

Londýn 9. marca (TASR) - Spevák kapely Coldplay Chris Martin vyhlásil, že jeho skupina sa cíti hlboko neobľúbená a hudobníci majú pocit, že ich nikto ...

9. mar 2005 o 3:25 TASR

Londýn 9. marca (TASR) - Spevák kapely Coldplay Chris Martin vyhlásil, že jeho skupina sa cíti hlboko neobľúbená a hudobníci majú pocit, že ich nikto nemá rád. Kým pracovali na novom albume sa im totiž dostávalo len samých negatívnych ohlasov v tlači.

"Máme už tak dlhý výpadok, že jediná spätná odozva, ktorú máme zo strany verejnosti, sú bulvárne fámy, čo je vrcholne otravné. Takže sa už cítime veľmi neobľúbení a úplne mimo," nechal sa počuť Martin v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio One.

"Jediní ľudia, ktorých sme za celý ten čas stretli, boli vlezlí fotografi strkajúci sa nám pred nos, aby ukoristili nejakú fotku. A to sú ľudia, ktorí nás všeobecne nemajú radi," dodal roztrpčene spevák.

Skupina vydala svoj posledný album A Rush Of Blood To The Head v roku 2002 a v lete sa chystá na nové koncertné turné, aby spropagovala najnovší album, ktorý vyjde v júni.

"Zdá sa nám neskutočné, že ideme opäť koncertovať, pretože za dva roky sme nestretli nikoho, kto by nás mal rád," ponosoval sa skľúčený Martin, ktorému sa veľmi nedarí ani v súkromnom živote, kde rieši krízu s manželkou Gwyneth Paltrowovou. "Neviem, odkiaľ sa vezmú tí ľudia, čo prídu na naše koncerty, ale snáď sa niekde nájdu."