Zabudnutý film s J. Morrisonom je opäť na verejnosti

9. mar 2005 o 10:40 SITA

BRATISLAVA 9. marca (SITA) - Dávno zabudnutý film, ktorého hlavným aktérom je Jim Morrison, sa opäť dostal na verejnosť vďaka internetu. Asi minútová nahrávka bývalého speváka skupiny The Doors je z obdobia jeho štúdia na Floridskej štátnej univerzite, teda dlho predtým, než sa spoznal so zvyšnými troma členmi skupiny. Film, podľa správ Billboard, zachytáva Morrisona ako slušného a uhladeného perspektívneho študenta, ktorého odmietnu prijať do školy. Morrison najprv navštevoval univerzitu na Floride, no neskôr prestúpil na kalifornskú filmovú univerzitu, kde sa stretol so svojimi budúcimi spoluhráčmi.