Kylie pripustila, že možno nikdy nebude mať deti

BRATISLAVA 9. marca (SITA) - Popová kráska Kylie Minogueová priznala, že možno nikdy nebude mať deti, najmä ak dosiahne stredný vek bez potomkov. Táto 36-ročná Austrálčanka sa za posledné dva roky stretáva ...

9. mar 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 9. marca (SITA) - Popová kráska Kylie Minogueová priznala, že možno nikdy nebude mať deti, najmä ak dosiahne stredný vek bez potomkov. Táto 36-ročná Austrálčanka sa za posledné dva roky stretáva s francúzskym hercom Oliverom Martinezom, no po posledných správach speváčka vďaka jeho nevere na spoločný rodinný život nepomýšľa. "Keď som bola mladšia, vždy som si myslela, že budem mať deti. Predpokladala som, že je to niečo, čo sa stane úplne prirodzene. No teraz, keď som staršia, uvedomujem si, že je to vec, ktorá sa nikdy nemusí stať. Deti by som si však veľmi priala," vyhlásila.