Bratislavský Babylon čaká týždeň plný kvalitnej muziky

9. mar 2005 o 15:58 TASR

Bratislava 9. marca (TASR) - Bratislavský Babylon Klub čaká už na budúci týždeň skutočný hudobný sviatok. Hneď v pondelok 14. marca sem počas aktuálneho európskeho turné zavíta legendárny Glen Hughes so skupinou. Štvrtok 17. marca bude patriť rytmickému srdcu slávnych Living Colour - skupine Jungle Funk a na záver pracovného týždňa vystúpia v rámci Pop Pop Pop Tour 2005 českí Mig 21.

Basgitarista Doug Wimbish a bubeník Will Calhoun z Living Colour sa do Bratislavy po roku vracajú takmer na deň presne od ich vlaňajšieho vystúpenia. V Jungle Funk okrem nich ešte pôsobí viac ako dvojmetrový vokalista a perkusionista Winx. Málokto o ňom vie, že je olympijským víťazom a muzike sa začal venovať na protest proti Američanmi bojkotovanej olympiáde v roku 1980 v Moskve. Nejde pritom o stálu kapelu, ale jeden z troch projektov týchto troch afroamerických muzikantov, veľmi aktívnych aj v iných zoskupeniach a rozličných hudobných žánroch. Jungle Funk zostavili Wimbish a Calhoun (spolu okrem toho tvoria aj ďalšiu bokovku Headfake) s Vinxom v roku 1997 ako projekt pre Európu a neskôr Austráliu. Ich muzika je prienikom hudobných záujmov všetkých členov: funkrocku Living Colour, Calhounových jazzových lások, Wimbishových skúseností z tvorby elektronickej tanečnej hudby a Vinxového neustáleho pobehovania celým radom hudobného spektra od jazzu cez pop (spolupracoval aj so Stingom) až po world music. Albumy Jungle Funk, prvý, vydaný len v limitovanej edícii v roku 1997, aj druhý, živá nahrávka, sú špeciálne vyváženou zmesou inštrumentálneho majstrovstva, invencie v použití "slučiek" a elektronických efektov, skrátka drumďnďbassovej súčasnosti s klasikou až hendrixovskou. Do týchto mantinelov sa zmestia nielen vlastné skladby Jungle Funku, ale napríklad aj slávny hit z Hair - Aquarius.

V poradí už tretí album Pop Pop Pop pripravovala skupina Mig 21 dva roky. Obsahuje dvanásť skladieb, okrem iných Žalm nad ztrátou hokejových iluzí Jaromíre, indiánsku Ho-Ka-He, originálny anglický retrosong Here Comes The Gun či protivojnovo ladené Vlajky vlají. "Text k tejto pesničke som napísal v Thajsku, keď som v noci sedel v trenírkach na terase medzi palmami. Potom som ho zavolal domov Tomášovi Polákovi, ktorý skladá hudbu. On sa vtedy brodil snehom," spomína na paradoxnú situáciu vzniku nového hitu Migov ich líder Jiří Macháček. Každý z koncertov je veľkou šou so špičkovým zvukom, osvetlením a netradičnými videoprojekciami. Slovenskí fanúšikovia sa teda majú na čo tešiť.

