Hex sa chystá na nový album

Bratislava 9. marca (TASR) - Skupina Hex sa asi za mesiac chystá začať s nahrávaním svojho ďalšieho albumu.

9. mar 2005 o 18:20 TASR

"Mám pocit, že sa nám podarili veľmi dobré pesničky. Také svieže. Už sú hotové aj nejaké texty, takže ideme do toho a veľmi sa tešíme," hovorí plný chute do práce basgitarista kapely Yxo, podľa ktorého sú s chlapcami momentálne každý deň zavretí v skúšobni a usilovne na nových skladbách pracujú. Na pilotný singel z pripravovaného albumu sa fanúšikovia Hexu môžu tešiť už na jar tohto roka, niekedy na začiatku mája. "Dáme ho von aj s klipom a myslím si, že začiatkom jesene by mohol byť hotový celý album. Budeme na ňom pracovať celé leto aj popri koncertovaní," poznamenal. Nový titul z dielne hexákov by mal byť podľa Yxa svieži a veselší. "Ten posledný album bol pomalší. Mal úspech, teraz však máme pre zmenu náladu na niečo veselšie, rýchlejšie a verím, že ho naši fanúšikovia prijmú ako ten posledný," vysvetľuje s úsmevom.

O skupine, ktorej dvaja členovia sa za posledný rok stali hrdými otcami, je momentálne možno trochu menej počuť. Nie je to však celkom rodinnými povinnosťami. Všetky zostávajúce sily totiž jej členovia sústreďujú práve na prípravu novej platne. "Do jej vydania ale určite ešte nejaké koncerty budú," odkazuje svojim fanúšikom Yxo.