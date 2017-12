Tri hudobné premiéry so starým známym z Ruska

10. mar 2005 o 11:00

Alexander Dmitrijev včera dolaďoval posledné detaily koncertov s filharmonikmi. FOTO SME - MIRKA CIBULKOVÁ



Dnes a zajtra o 19.00 h sa Slovenská filharmónia v Bratislave predstaví pod vedením renomovaného ruského dirigenta Alexandra Dmitrijeva. Muž, ktorý sa učil remeslu u takých osobností ako Mravinskij či Swarowski, prichádza uviesť dva koncerty zostavené z diel klasikov 20. storočia.

"So Slovenskou filharmóniou sa nestretávam po prvýkrát. Už pred tridsiatimi rokmi sme jazdili na festivaly ako Pražská jar či Bratislavské hudobné slávnosti, kde sme spolu účinkovali," hovorí pre SME Alexander Dmitrijev. Veľmi dobre si napríklad spomína aj na dirigenta Ladislava Slováka, s ktorým sa spriatelil počas jeho pobytu vo vtedajšom Leningrade. Obaja boli v 70. rokoch asistentmi u legendárneho Jevgenija Mravinského a úzko spolupracovali so skladateľom Dmitrijom Šostakovičom.

Ďalším slovenským spojivom pre Dmitrijeva je barytonista Sergej Tolstov. Sólistický part v Rachmaninovovej kantáte Jar už spieval pod jeho vedením pred niekoľkými rokmi v Peterburgu. Speváka, ktorý sa po absolvovaní tamojších škôl usadil v Bratislave, dirigent dôverne pozná.

Oba koncertné večery v Bratislave sa budú niesť v znamení niekoľkých premiér. Spomínaná kantáta aj Symfónia č. 2 Alexandra Skriabina zaznejú u nás po prvýkrát. Obe skladby sú pre hudobníkov náročné a zároveň nepatria medzi najhrávanejšie ani vo svete.

"Keď sme pripravovali program, bavili sme sa o tom, že by bolo dobré uviesť nejaké ruské skladby, ktoré by boli nové pre publikum i orchester. Navrhol som teda menej známe diela Rachmaninova a Skriabina," vysvetľuje vznik programu Dmitrijev.

Prehliadku ruskej tvorby ešte doplní husľový koncert Samuela Barbera, ktorý sa tiež príliš často nehráva. Sólistického partu sa v ňom ujme popredný český interpret František Novotný, s ktorým Dmitrijev doteraz nespolupracoval, a tak sa počet premiér v rámci jedného večera ustáli na čísle tri.

Ruský hosť v súčasnosti pôsobí na čele Symfonického orchestra v Sankt Peterburgu. V súvislosti s dlhoročnými problémami okolo miesta šéfdirigenta Slovenskej filharmónie je zaujímavý jeho názor na zahraničné zájazdy.

"Hoci je teraz veľmi módne pôsobiť na niekoľkých miestach naraz, nie je to správne. Neprospeje to nikomu. Šéfdirigent by mal predovšetkým žiť so svojím orchestrom, mať dôverný kontakt s každým jedným hudobníkom," myslí si Dmitrijev. Hosťovanie v zahraničí však považuje za samozrejmosť, nevyhnutnú pre vlastný profesionálny rast. On sám sa pred koncertmi vždy snaží stráviť čo najviac času intenzívnym skúšaním.

"Teraz je navyše program dosť náročný, a tak nemáme čas na žiadne vtipkovanie. Hráči to, samozrejme, chápu. A či sú vaši filharmonici kvalitní hudobníci? Slovo kvalitný je relatívne. Ja osobne vyznávam teóriu, že neexistujú zlí hudobníci, iba slabí dirigenti a snažím sa preto vždy odviesť maximum. Verím, že dnes a zajtra večer v Redute bude všetko v najlepšom poriadku."

OLIVER REHÁK