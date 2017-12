V Babylone začnú Hughes a Jungle Funk

BRATISLAVA - Bratislava naozaj nie je miestom, kde by sa na pódiách striedali svetové hviezdy, skôr sa podobá na koncertnú pustatinu. Preto dvojnásobne poteší nabitý program klubu Babylon na Karpatskej ulici. Už budúci týždeň sa treba pripraviť na príval

10. mar 2005 o 11:00

Jungle Funk. FOTO - BABYLON



kvalitnej hudby, ktorý neustane ani počas roku. Koncerty sa začínajú vždy o 20.00 h.

Spevák a basgitarista Glenn Hughes je najznámejší zo svojho pôsobenia v legendárnych Deep Purple, jeho sýty a mimoriadne intenzívny hlas s veľkým rozsahom znie z albumov Burn, Stormbringer, Come Taste The Band a Made In Europe, pôsobil aj v skupine Black Sabbath.

Veľmi zaujímavá je aj jeho sólová tvorba, v ktorej mieša heavy rock a funky. Hughes má povesť jedného z najlepších rockových spevákov na svete a jeho hlas ani vekom (52) nestráca hĺbku, ostrie a naliehavosť. Po osobných problémoch s drogami a alkoholom je opäť vo veľkej forme, posledný album Soul Mover s ním nahrával bubeník z Red Hot Chili Peppers Chad Smith. O svojich kvalitách nás bude môcť Glenn Hughes presvedčiť 14. marca, ako predkapela vystúpia The Lizards, v ktorej hrá Bobby Rondinelli (ex-Rainbow a ex-Black Sabbath), spevákom je Mike Dimeo (Riot).

Už o tri dni tu vystúpi pozoruhodné trio Jungle Funk, v ktorom hrá rytmika legendárnych Living Colour (basgitarista Doug Wimbish a bubeník Will Calhoun) plus spevák Vinx, ktorý medziiným spolupracoval aj so Stingom. Hudba je pestrofarebnou zmesou funky, elektronickej tanečnej hudby, world music a ambientu.

Pozoruhodné zvuky vytvárajú členovia kapely s pomocou elektroniky naživo a ich spevácke/ inštrumentálne majstrovstvo a prirodzené showmanstvo je zárukou, že Jungle Funk bude veľká koncertná atrakcia. Štvrtok osemnásteho je rezervovaný pre fanúšikov českej skupiny Mig 21, ktorá vystúpi v rámci turné k novému albumu Pop pop pop.

Z ďalších pripravovaných koncertov treba spomenúť funkovo-bluesovo-soulovo-hiphopovú atrakciu z New Yorku Lord Bishop & Band (24. 3.), nový program Dana Bártu a skupiny Illustratosphere s názvom Retropicture, kde Bárta spieva aj skladby z muzikálu Jesus Christ Superstar, skupín Alice a Sexy Dancers a cover verzie (30. 3.), legendárnu americkú jazzovo-funkovo-hiphopovú kapelu US3 (19. 4.), basgitarového hrdinu Marcusa Millera (20. 4.).

Tým sa však zoznam hviezd, ktoré tohto roku vystúpia v Babylone, vôbec nekončí. Viac informácií je na stránke www.babylonclub.sk. (mrn)