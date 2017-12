Jana Kirschner krstila nový album skupiny Babylon

10. mar 2005 o 10:24 TASR

Bratislava 10. marca (TASR) - Speváčka Jana Kirschner sa v stredu večer stala krstnou mamou nového albumu skupiny Babylon, ktorý dostal názov A Boh sa len díva...

Jana má k hudbe tejto slovenskej kapely evidentne vrúcny vzťah. Počas live koncertu Babylonu v bratislavskom klube Babylon sa výborne zabávala a neskôr si na pódiu aj zaspievala. "My sme síce z časových dôvodov nenacvičili žiadnu pesničku, ale keď som vyšla k nim na pódium, bola to strašná energia. Milujem túto hudbu a to, že z nich ide obrovská radosť, ktorá prevalcuje úplne všetko. Je to čisté, krásne, oni to milujú a myslím, že to budú mať radi aj ľudia," vyznala sa neskôr z hudobného večera nadšená krstná mama. Krstilo sa ako ináč alkoholom, a to 60-percentnou ražovicou. "Bigbiťáci je taká sorta ľudí, ktorí nevedia všetko dotiahnuť do úplného úspešného konca. My sme pri tom strese pred koncertom zabudli pripraviť aj CD aj víno. Vbehol som teda do šatne a vzal prvú vínovú fľašu, v ktorej však bola ražovica," pobavene konštatoval spevák skupiny Martin Máček. Takmer všetci členovia mali počas koncertu spoločný imidž - saténové košele. Tento štýl má vraj svoj súvis aj s albumom. "Keď si ľudia pozrú CD, tak celá fotogaléria i propagačný materiál sa nesie v tomto duchu. Tak sme si povedali, že keď tak vyzeráme na CD, tak nech sme tak aj na fotkách z koncertu či krstu," vysvetlil s úsmevom Máček.