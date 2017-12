Robin Williams predbežne súhlasil s pokračovaním Otca v sukni

10. mar 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 10. marca (SITA) - Hollywoodsky herec Robin Williams súhlasil s účinkovaním v pokračovaní úspešnej komédie Otec v sukni. Herec, ktorý v komédii z roku 1993 hral staršiu opatrovateľku, údajne čaká na to, kým režisérka Bonnie Huntová dopíše scenár, s ktorým by definitívne súhlasil. "Snažia sa to napísať, a myslím, že ak to Bonnie napíše dobre, bude z toho skvelý film. Ak to však nebude dobrý scenár, ani nad tým nebudem uvažovať," citovala webová stránka femalefirst.co.uk Williamsa. Ako dodal, vôbec mu nebude robiť problém obliecť sa znovu do ženských šiat.