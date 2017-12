Nový singel zaspievajú finalisti už v piatok

10. mar 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 10. marca (SITA) - V piatok večer sa na naše obrazovky po dvojtýždňovej prestávke vráti SuperStar. Finalisti tento raz odspievajú deväť duetov. Počas večera zaznie aj nový singel Teraz je ten správny čas, ktorý naspievali spoločne zostávajúci šiesti finalisti. Singel majú na svedomí členovia kapely Gladiátor Miko a Georgio. Do obchodov však už singel nepríde ako samostatné cédečko, ale bude súčasťou výberovej kompilácie SuperStar, ktorú vydajú po skončení súťaže. Každý súťažiaci sa počas večera predvedie s ďalšími tromi kolegami. Okrem partnerov budú meniť aj oblečenie. Finalisti sa počas každého duetu ukážu v inom oblečení.

Mladí speváci na dnešnej tlačovej besede v Bratislave popreli, že na svojich fanúšikov kašľú, ako napísal denník Nový Čas. "Bolo to o nás, bez nás," rozčuľoval sa Robo Mikla. Všetci sa zhodli, že svojich priaznivcov si vážia a ďalším autogramiádam sa nebránia. Žilinskú akciu však podľa nich nezvládli predovšetkým organizátori. "Bolo to nezvládnuté. Nejde o to, že by sme mali hviezdne maniere, ale nechceme sa usmievať, keď vidíme ako tam tie deti plačú," reaguje Katka Koščová. "Neviem, koho to bola chyba, lebo všetci organizátori sú doteraz presvedčení, že nikto nič nepokazil. Dúfam, že sa to bude v budúcnosti riešiť, lebo celá finálová jedenástka sme sa dohodli, že musí byť vopred všetko zabezpečené," doplnila Martina Šindlerová.

Porotkyňa Lenka Slaná na tlačovej besede prezradila, že zo singla Kým vieš snívať sa predalo už vyše 100 000 kusov. "V predajnosti singla k SuperStar sme na absolútnom čele v porovnaní s ostanými 30 krajinami, kde bežala SuperStar," komentovala porotkyňa. Dodala však, že sa pri tomto výsledku zohľadňovali kritériá ako počet obyvateľov štátu a podobne.