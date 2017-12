Viedeň

Ohnivý tanec zo Španielska

11. mar 2005 o 0:00

Veľkonočné trhy pred zámkom Schönbrunn. FOTO - MTS / GERHARD FALLY



Fuego! - svetová tanečná šou zo Španielska zavíta po prvýkrát do metropoly Rakúska 12. a 13. marca. Fuego! (oheň) - to je tanec, hudba a špeciálne svetelné efekty. Tanečné predstavenie je zmesou flamenca, klasiky, rockovej hudby od Dire Straits a dramatických tónov Carminy Burany Carla Orffa, ako i temperamentnej živej hudby a spevu. Päť hudobníkov hrá flamenco naživo na pódiu a prepája tradičné španielske rytmy s moderným tanečným štýlom, ako aj rôznymi hudobnými žánrami.

Osemnásťčlenný ansámbel tanečníkov vo farebných kostýmoch robí z tanečnej šou nezabudnuteľný zážitok.

Predstavenia Fuego! vo viedenskej Stadthalle na nám. Vogelweidplatz 14 sa uskutočnia v sobotu 12. marca o 20.00 a v nedeľu o 17.00. Lístky na predstavenia stoja 19, 29, 37 alebo 45 eur.

HUDBA

WIENER STADTHALLE, Vogelweidplatz 14

12. a 13. 3. Fuego! - World Dance Sensations

SARGFABRIK, Goldschlagstrasse 169

11. 3. Manfred Leuchter & Band o 20.00

12. 3. Penzing Blue o 20.00

15. 3. Medieval Noise Band o 20.00

17. 3. Pago Libre o 20.00

PORGY & BESS, Riemergasse 11

12. 3. Rap Attack A hip-hop Story o 20.00

14. 3. Dimitré Dinev & Wladigeroff Quintet o 20.00

16. 3. The Wednesday Jam Session o 20.00

17. 3. Charles Gayle & Reggie Workman & Andrew Cyrille o 20.00

6. MEDZINÁRODNÝ AKORDEÓNOVÝ FESTIVAL do 28. 3.

Divadlo Kosmos, Siebenstrengasse 42

12. 3. Rachelle Garniez

RadioKulturhaus, Argentinienstrasse 30

13. 3. Shirley Anne Hofmann

Opheum, Steigenteschgasse 94b

15. 3. Dobrek Bistro & hosť Harri Stojka

Haus der Musik, Seilerstätte 30

17. 3. Christina Zurbrüggová - Tango Contigo

JAZZLAND, Franz Josefskai 29

14. a 15. 3. The Endarad o 21.00

16. a 18. 3. Dana Gillespie & Joachim Pladen Trio o 21.00

DIVADLÁ

AKADEMIETHEATER, Lisztstrasse 1

13. 3. Bunbury: Vážny je život o 19.00

14. 3. O. Wilde/G. Rühm: Salome o 20.00

17. 3. A. Schnitzler: Slečna Elza o 20.00

RABENHOF THEATER, Rabengasse 3

8. - 12. 3. Stermann & Grissemann: Tvrdé zajace o 20.00

BURGTHEATER WIEN, Dr.-Karl-Lueger-Ring 2

11. 3. Čo sa smejete? S Karlheinz Hacklom & Heinzom Mareckom o 20.00

14. 3. O Janíčkovi a Marienke podľa rozprávky bratov Grimmovcov o 14.30 (pre deti)

16. 3. Th. Bernhard: Sila zvyku o 20.00

JOZEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

11. 3. J. Nestroy: Kampl o 19.30

12. 3. J. Nestroy: Kampl o 19.30

14. 3. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 19.30

17. 3. G. E. Lessing: Minna von Bernhelm o 19.30 (premiéra)

VYBRANÉ VÝSTAVY

Albertina, nám. Albertinaplatz 1

od 11. 3. Piet Mondrian

Múzeum Liechtensteinovcov, Fürstengasse 1

od 13. 3. Giovanni Giuliani (1664 1744)

Umeleckohistorické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

od 16. 3. Bernardo Bellotto

Künstlerhaus, Karlsplatz 5

do 28. 3. Stará Viedeň - mesto, ktoré nikdy nebolo

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 28. 3. Willem De Kooning

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 24. 4. Bettina Rheimsová - Retrospektíva

Viedenské múzeum nábytku - Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 24. 4. Audrey Hepburnová. Fotografie Boba Willoughbyho

Albertina, Albertinaplatz 1

do 28. 3. Marc Chagall, biblické mýty

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 3. 4. Liebensovci

do 24. 4. Franz Schreker

Wien Museum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 24. 4. John F. Kennedy. Konferencia vo Viedni v roku 1961 - Chruščov a Kennedy

KUNSTHALLE Wien MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 15. 5. Yang Fuong

MAK - Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 22. 5. Peter Eisenman

Leopoldovo múzeum - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 30. 5. Karl Anton Fleck

Arnold Schönberg Center, Palac Fanto 3

do 5. 6. Maliar Arnold Schönberg

MUMOK - múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 19. 6. Svetlo a farba ruskej avantgardy 1910 - 1930

do 3. 7. John Baldessari

Mondrianove diela vystavujú v Albertine

Dielu Pieta Mondriana je venovaná retrospektívna výstava, ktorú návštevníkom sprístupnia od 11. marca. V Albertine sa po prvý raz predstaví jeden z priekopníkov moderny prostredníctvom 90 obrazov a veľkoformátových kresieb, zapožičaných z viac ako 30 múzeí celého sveta.

Piet Mondrian sformuloval prostredníctvom svojho diela a teoretických spisov základné myšlienky moderny a jej umeleckej rozpravy. Jeho tvorba slúži aj ako vzor prepojenia kresby a maľby. Retrospektíva umelcových obrazov približuje najvýznamnejšie obdobia jeho tvorby. Prehliadka diel Pieta Mondriana bude prístupná vo viedenskej Albertine na nám. Albertinaplatz 1 v centre mesta denne od 10.00 do 18.00, v stredu až do 21.00. Vstup do múzea stojí 9 eur, zľavnené 7,50 pre seniorov, držiteľov karty Wien-Karte a pre študentov a žiakov 6,50 eura. Výstava potrvá až do 19. júna.

V sobotu sa začnú Veľkonočné trhy v Schönbrunne

V znamení Veľkej noci sa ponesú trhy na nádvorí Ehrenhof viedenského zámku Schönbrunn, ktoré sa začnú už túto sobotu 12. marca.

Na nádvorí Ehrenhof budú ponúkať domáci gastronómovia tradičné rakúske dobroty. Okrem veľkonočnej dekorácie od veľkonočných vajíčok najrôznejších podôb cez bahniatka, veľkonočné sviečky či obrúsky ponúkajú jarné zámocké trhy predovšetkým remeselné umelecké výrobky z Rakúska. Medzi ponúkanými produktmi sa nájdu cínové figúrky, drevorezbárske religiózne výrobky, ale i drevené či plechové hračky, predmety zo skla, keramiky a kameňa.

Sprievodný program - hry, zábava a napätie - je pripravený pre tých najmenších. V špeciálnej dielni môžu deti vyrábať veľkonočné zajace z marcipánu pod odborným vedením v zámockej reštaurácii. 12. a 13. marca a 19. a 20. marca si deti vyskúšajú tradičné veľkonočné viazanie bahniatok. Na veľkonočnú sobotu 26. marca sa uskutoční tzv. imperiálne hľadanie veľkonočných hniezd v prírode a najmenších návštevníkov očakáva v tento deň mnoho ďalších prekvapení.

Veľkonočné trhy na zámku Schönbrunn budú otvorené denne od 10.00 do 18.30 do 28. marca. Hlavné vstupné brány Hietzinger Tor a Meindlinger Tor sú otvorené do 20. marca do 18.30, 21. - 26. marca do 19.00 a 27. - 28. marca do 20.00. K zámku Schönbrunn sa dostanete metrom U4 (stanica Hietzing alebo Schönbrunn) alebo električkou č. 58, 10, alebo autobusom 10/A.

Stará Viedeň - mesto, ktoré nikdy nebolo

Výstava Viedenského múzea Museum Wien sa snaží vysporiadať s 200-ročnou históriou mesta. Rozpráva o drastických zásahoch do celkového vzhľadu mesta a sentimentálnej nostalgie mesta Viedeň. Mýtus o starej Viedni hovorí, že jej zvláštny flair pochádza z minulosti a každá rekonštrukcia či výmena za nové skrýva nebezpečenstvo zničenia dôverne známeho starého mesta.

Vo významnom období staroviedenskej nostalgie, v biedermeieri sa mesto Viedeň značne prebudovalo. Staré domy sa bezohľadne búrali, na ich mieste sa stavali nové. Aj v neskoršom období mestskej histórie sa obraz mesta dramaticky menil. Časť výstavy je venovaná i predstavám mesta po roku 1945, keď sa ozývali protesty proti demolácii časti mestskej železnice Otta Wagnera, za záchranu Spittelbergu či boj o viedenskú Arénu.

Umelecké predmety, architektonické dokumenty, staré reklamy, ako aj rarity dokresľujú celkový obraz i pohľad na stav a vzhľad viedenského starého mesta. Postavičky, ako napríklad dievča-práčka a šuster-chlapec poukazujú i na to, ako sa sociálna realita minulosti romatizovala a sentimentalizovala.

Výstava Stará Viedeň - mesto, ktoré nikdy nebolo je v Museum Wien v dome Künstlerhaus na nám. Karlsplatz 5 prístupná denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, vo štvrtok do 21.00 a potrvá do ešte 28. marca. Základné vstupné stojí 7 eur, zľavnené 5,50 eura.