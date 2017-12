Kleopatra oslávila "stovku"

Bratislava 11. marca (TASR) - Slovenská herečka Katarína Hasprová a jej česká kolegyňa Monika Absolonová si vo štvrtok spolu zahrali v stej repríze muzikálu ...

11. mar 2005 o 13:15 TASR

Bratislava 11. marca (TASR) - Slovenská herečka Katarína Hasprová a jej česká kolegyňa Monika Absolonová si vo štvrtok spolu zahrali v stej repríze muzikálu Kleopatra na bratislavskej Novej scéne.

Multimediálnu šou, ktorá mala na Slovensku premiéru minulý rok, videlo do jubilejnej reprízy vyše 50 tisíc divákov. Kleopatry si predstavenie podelili na polovicu. Kým v prvej časti patrilo javisko s celým starobylým Egyptom a Rímom Monike Absolonovej, v druhom dejstve ju vystriedala Katarína Hasprová. Hit Teď královnou jsem já si potom na záver zaspievali aj spoločne. Do úplnej zostavy im chýbala ešte Ilona Csáková, ktorá na stej repríze nevystúpila. "Musela odísť do Prahy, pretože mala nejaký program. Som veľmi rád, že mali čas aspoň ony dve, pretože je to česko-slovenský projekt," povedal neskôr režisér predstavenia Filip Renč.

Slovenskej predstaviteľke Kleopatry Kataríne Hasprovej vraj celé predstavenie ubehlo veľmi rýchlo. "Tým, že som hrala iba polovicu, zdalo sa mi veľmi krátke," podotkla s úsmevom. Muzikál, ktorý napísal Michal David, sa jej hrá veľmi dobre, no sama sa nevie, koľkokrát si už vlastne Kleopatru zahrala.

Všetci herci, ktorí si stú reprízu zahrali s chuťou, nechýbali ani na následnej recepcii, kde sa podávali ďalšie pochúťky. Stretnutie s kolegami zo Slovenska si nenechali ujsť ani Filip Renč či skladateľ Michal David, ktorý si uvoľnenú atmosféru po predstavení užíval pri labužníckom poťahovaní z cigary.